همزمان با شب تاسوعا عزاداران حسینی با سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و برپایی دسته‌های عزاداری، ارادت خود را به حضرت ابوالفضل‌العباس(ع)، علمدار کربلا، ابراز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -  شب تاسوعای حسینی، قم بار دیگر صحنه‌ای از شکوه و عظمت عشق به اهل‌بیت(ع) بود. از ساعات ابتدایی شب، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران مملو از جمعیت عزاداری شد که با لباس‌های مشکی و پرچم‌های عزا، به سوگ حضرت ابوالفضل‌العباس(ع)، علمدار دشت کربلا، نشسته بودند.

صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر بانوی کرامت مملو از زائران و مجاورانی بود که با چشمانی اشک‌آلود و دل‌هایی پر از ارادت، با نوای «یا عباس» و «لبیک یا حسین»در مراسم عزاداری شرکت کردند.

در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، مراسم عزاداری با سخنرانی در وصف مقام و منزلت حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) و ابعاد شخصیتی این یار وفادار امام حسین(ع) برگزار شد. مداحان اهل‌بیت(ع)  در رثای علمدار کربلا و بیان مظلومیت حضرت عباس(ع) نوحه خوانی کردند.

همزمان با مراسم در حرم مطهر، خیابان‌های قم نیز شاهد حرکت دسته‌های عزاداری بود. هیئت‌های مذهبی با سینه‌زنی و زنجیرزنی، در سوگ سقای کربلا به عزاداری پرداختند و فضای شهر را غرق در عزا و ماتم کردند. بسیاری از هیئت‌ها نیز با برپایی موکب‌های پذیرایی، به عزاداران خدمت‌رسانی کردند.

شب تاسوعا، یادآور وفاداری بی‌نظیر حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) به امام حسین(ع) و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان در راه دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) است. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های سیدالشهدا(ع) و علمدار کربلا تجدید میثاق  و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید  کردند.

 

شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست

شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست

شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست

شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست

شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست

شهر کریمه اهل بیت (س) در شب تاسوعا با طنین یا ابوالفضل(ع) به سوگ نشست

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برچسب ها: ماه محرم ، تاسوعا
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