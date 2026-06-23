باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - شب تاسوعای حسینی، قم بار دیگر صحنه‌ای از شکوه و عظمت عشق به اهل‌بیت(ع) بود. از ساعات ابتدایی شب، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران مملو از جمعیت عزاداری شد که با لباس‌های مشکی و پرچم‌های عزا، به سوگ حضرت ابوالفضل‌العباس(ع)، علمدار دشت کربلا، نشسته بودند.

صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر بانوی کرامت مملو از زائران و مجاورانی بود که با چشمانی اشک‌آلود و دل‌هایی پر از ارادت، با نوای «یا عباس» و «لبیک یا حسین»در مراسم عزاداری شرکت کردند.

در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، مراسم عزاداری با سخنرانی در وصف مقام و منزلت حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) و ابعاد شخصیتی این یار وفادار امام حسین(ع) برگزار شد. مداحان اهل‌بیت(ع) در رثای علمدار کربلا و بیان مظلومیت حضرت عباس(ع) نوحه خوانی کردند.

همزمان با مراسم در حرم مطهر، خیابان‌های قم نیز شاهد حرکت دسته‌های عزاداری بود. هیئت‌های مذهبی با سینه‌زنی و زنجیرزنی، در سوگ سقای کربلا به عزاداری پرداختند و فضای شهر را غرق در عزا و ماتم کردند. بسیاری از هیئت‌ها نیز با برپایی موکب‌های پذیرایی، به عزاداران خدمت‌رسانی کردند.

شب تاسوعا، یادآور وفاداری بی‌نظیر حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) به امام حسین(ع) و ایثار و ازخودگذشتگی ایشان در راه دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) است. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های سیدالشهدا(ع) و علمدار کربلا تجدید میثاق و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.