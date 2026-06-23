رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر پاکستان گفت: برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، شامگاه سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، در نشستی مطبوعاتی به تشریح دیدگاه‌ها و جمع‌بندی رایزنی‌های انجام‌شده میان مقامات دو کشور پرداختند.

رئیس جمهور سخنان خود را با ابیاتی از شاعر بزرگ جهان اسلام، علامه محمد اقبال لاهوری آغاز کرد و با اشاره به پیام وحدت، همبستگی و بیداری آن برای ملت‌های مسلمان گفت: ملت ما را اساسی دیگر است، این اساس اندر دل ما مضمر است، ما ز نعمت‌های او اخوان شدیم، یک زبان و یکدل و یکجان شدیم.

پزشکیان با بیان اینکه این ابیات به زیبایی حقیقتی را بازگو می‌کند که در طول دهه‌ها، زیربنای روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان بوده است، تصریح کرد: دو ملت صرفاً در کنار یکدیگر زندگی نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از آرمان‌ها، دغدغه‌ها و امید‌های خود سرنوشتی مشترک دارند.

رئیس جمهور، پاکستان را برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک کشور همسایه ندانست و خاطرنشان کرد: پاکستان کشوری دوست، برادر و همراهی صمیمی است که پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی، ملت‌های دو کشور را به یکدیگر نزدیک ساخته است.

پزشکیان با اشاره به اینکه روابط تهران و اسلام‌آباد همواره بر پایه احترام متقابل، حسن نیت و اعتماد تاریخی استوار بوده است، اظهار داشت: تحولات اخیر نیز بار دیگر استحکام این سرمایه ارزشمند را به نمایش گذاشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه در مقطعی که منطقه با چالش‌های متعدد روبه‌رو بود، نقش مسئولانه و دوراندیشانه پاکستان در حمایت از گفت‌وگوها، کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای جلوه‌ای از نگاه برادرانه و آینده‌نگر این کشور نسبت به تحولات منطقه بود، افزود: پذیرش این ابتکار از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب اعتماد دیرینه‌ای بود که ملت ایران نسبت به ملت، دولت و مقامات پاکستان دارد.

پزشکیان تأکید کرد: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران قدردان تلاش‌ها، حمایت‌ها و همبستگی دولت و مردم پاکستان هستند و لازم می‌دانم از میزبانی و مهمان‌نوازی گرم دولت جمهوری اسلامی پاکستان از هیئت ایرانی صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

رئیس جمهور با اشاره به سفر رسمی و برادرانه به پاکستان خاطرنشان کرد: در طول این سفر دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای با برادر عزیزم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور محترم پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان انجام شد.

پزشکیان تصریح کرد: در این گفت‌و‌گو‌ها مباحث بسیار خوبی درباره روابط دوجانبه و آخرین وضعیت تحولات منطقه و جهان مطرح شد و توافقات و رایزنی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که دو کشور مصمم هستند از فضای مثبت موجود برای گشودن فصلی تازه در روابط دوجانبه و ترسیم افق‌های نوین همکاری بر اساس منافع مشترک بهره بگیرند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً بر این باور است که صلح، ثبات، امنیت پایدار، توسعه و رفاه ملت‌ها در منطقه راهبردی غرب آسیا و خلیج فارس تنها از طریق گفت‌و‌گو‌های صریح و صادقانه، همکاری‌های درون‌منطقه‌ای و تعاملات مبتنی بر احترام متقابل کشور‌های منطقه قابل تحقق است، گفت: بر همین مبنا برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم.

پزشکیان با اشاره به کشور‌های اسلامی از جمله قطر، عربستان سعودی، مصر و ترکیه اظهار داشت: نگاه مشترک و رویکردی که رؤسا، امیران، فرماندهان و مسئولان این کشور‌ها برای ایجاد زبان مشترک و همکاری منطقه‌ای دنبال می‌کنند، نگاهی ارزشمند است و مسلمانان باید در مسیر وحدت و همگرایی گام بردارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ظرفیت‌های عظیم دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملت‌ها می‌تواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی، شایسته جایگاه دو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد، خاطرنشان کرد: این مسیر می‌تواند الگویی موفق از همکاری، همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه دو طرف اراده‌ای جدی برای گسترش مناسبات به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی دارند، افزود: وزرای همراه نیز در چارچوب تفاهمات انجام‌شده در جریان سفر سال گذشته، برای رفع موانع فنی موجود و عملیاتی کردن تصمیمات اتخاذشده، گفت‌و‌گو‌های مؤثر و سازنده جداگانه‌ای داشتند که به نتایج خوبی منجر شد.

رئیس جمهور در پایان ضمن قدردانی مجدد از مهمان‌نوازی دولت و ملت پاکستان، از پذیرش دعوت برای حضور در تهران، شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و پیگیری گفت‌و‌گو‌ها و توافقات انجام‌شده در این سفر تشکر و ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌های دو کشور با قوت ادامه یابد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، کشورهای اسلامی
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