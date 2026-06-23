رئیس فدراسیون والیبال ایران در آستانه آغاز هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال با حضور در شهر اورلئان فرانسه به اردوی تیم ملی ملحق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که یک روز تا آغاز رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال باقی مانده است، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران با سفر به فرانسه در کنار ملی‌پوشان کشورمان حاضر شد.

تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم این مسابقات در شهر اورلئان به مصاف حریفان خود خواهد رفت و حضور تقوی در محل برگزاری رقابت‌ها می‌تواند روحیه مضاعفی به اعضای تیم بدهد.

تقوی بامداد امروز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران را به مقصد استانبول ترک کرد. او پس از توقفی حدود سه ساعته در ترکیه، راهی پاریس شد و در ساعت ۱۶ به وقت محلی وارد پایتخت فرانسه شد تا سفر خود را برای همراهی تیم ملی ادامه دهد.

رئیس فدراسیون والیبال ایران پس از ورود به پاریس، مسیر زمینی حدود دو ساعت و نیمه تا شهر اورلئان را طی کرد و در نهایت به هتل محل اقامت ملی‌پوشان رسید.

تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها دیدار‌های حساسی را پیش رو دارد و حالا با حضور رئیس فدراسیون در کنار کاروان ایران، آماده ورود به یکی از مهم‌ترین مقاطع این رقابت‌ها می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، فدراسیون والیبال ، میلاد تقوی
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