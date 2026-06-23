روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در توضیح اظهارات محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت اصلاح قیمت‌های اخیر ایران‌خودرو اعلام می‌دارد: منظور قائم‌مقام وزیر صمت از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمت‌های اخیر ایران‌خودرو نیست.

در این توضیح آمده است: موضوع اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن است، مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است.

روابط عمومی سازمان حمایت اعلام می‌دارد تاکنون چند جلسه در این زمینه برگزار شده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. در این جلسات قرار است مدل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو طراحی شود.

بر اساس این گزارش، پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد مربوطه به شورای رقابت ارائه خواهد شد تا این شورا آن را بررسی کرده و در صورت تأیید، برای اجرا ابلاغ کند.

برچسب ها: قیمت گذاری خودرو ، سازمان حمایت مصرف کنندگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
جمع کنید این بساط دزدی را شما نه به گرد کره جنوبی میرسید و نه چین و نه ژاپن
پس دست از سرهم بندی صفر بردارید و راه واردات دهها ملیونی را در پیش بگیرید
این اگر دزدی نیست پس چیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خودرو که کالای سرمايه ای نیست.باید سازوکاری جهت جلوگیری از کالای سرمايه ای شدن خودرو ایجاد بشه. بايد دست دلال از بازار خودرو قطع بشه.البته بعید میدونم چنین کاری بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
واالا کیلویی ۱ میلونم که حساب کنید انقدری که هست نمیشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سلام وقتی می گوییم شورای رقابت که رقابتی سالم باشد واردات ازاد باشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
گند زدن حالا می‌خوام جمع کنند .یک نگاه به قیمت بازار بیاندازید بعد قیمت کارخونه رو ببینید معلوم شد دزد اصلی کیه .ایران خودرو و سایپا تا مطمئن نباشند قیمت ها را این طور افزایش نمی‌دهند چون داروغه با دزد همدست شده اونها هم با خیال راحت جیب مردم رو میزنند
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۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۳۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
شما دخالت تو قیمت خودرو نکنید فقط طرحی بزارید که تولید افزایش بیابد خودش قیمت درست میشه فقط با افزایش تولید می‌توان جلو افزایش قیمت را گرفت
یا شما نمی فهمید یا خودتان را زدید به نفهمی
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۰۸:۵۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خودرو سازی که قیمت رو کنترل میکنه دیگه کنترل تولید براش کاری نداره،هر روز یه بهانه ای می‌میتراشه، که قیمت رو ببره بالا.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
شیوه ای نمیخاد
باید با توجه به قیمت خودروی مشابه خارجی قیمت گذاری بشه
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
فقط و فقط گرانسازی بدون افزایش کیفیت؟!؟!
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
همیشه همین بازی بوده خودرو سازان قیمت‌ها رو انفجاری بالا بردن چند روزی الکی بگیروببند وزارت صمت و مجلسی ها و در نهایت ایجاد نا امیدی در مردم و حسرت زندگی عادی.
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۰۱:۰۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان این عنوان بیشتر شبیه لطیفه است.
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Germany
A.s
۰۰:۵۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
شیوه قیمت گذاری چه صیغه ای هست
قمت تمام شده + حاشیه سود = قیمت کالا
دلال بازی .رد بدل شدن زیر میزی و ... حذف
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دولت بخاطر درآمدش از واردات ماشین داره با خون مردم و جیب مردم معامله میکنه
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
کدوم واردات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
روش جدیدی قیمت گذاری یعنی راه حل بیشتر چاپیدن مردم
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دولت ما واقعا ضعیف عمل می کند قوه قضاییه بایدکمک دولت بیاد سالی یکبار دولت باید همانطور که حقوق وکلاها وکرایه ها را ۲۰درصد بالا می برد قیمت اتومبیل را هم ۲۰درصد بالا ببرد وتمام بطوریکه خودروساز اگر جنگ هم شد نتواند قیمت افزایش دهد باید قانونی محکم تصویب شود اگراطاعت نکردند سریع واردات آزاد شود
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۸
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