باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان ملل متحد نسبت به شرایط وخیم در مناطق آوارهنشین غزه هشدار داد در حالیکه ۱.۷ میلیون فلسطینی با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.
سازمان ملل متحد روز سهشنبه هشدار داد که نزدیک به ۱.۷ میلیون فلسطینی آواره، حدود ۸۰ درصد از جمعیت غزه، در شرایط بسیار نامناسبی در تقریباً ۱۶۰۰ منطقه آوارهنشین زندگی میکنند و با کمبود شدید آب، سرپناه و خدمات اولیه مواجه هستند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد با استناد به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA)، در یک کنفرانس خبری گفت که «گلولهباران، تیراندازی، بمباران و حملات هوایی همچنان به غیرنظامیان در سراسر نوار غزه آسیب میرساند.»
او خاطرنشان کرد که یونیسف در یک پست در رسانههای اجتماعی اعلام کرد که یک دختر ۱۷ ساله، یکی از قهرمانان جوانان این سازمان، هنگام رفتن به سر جلسه امتحان دبیرستان کشته شده است.
دوجاریک گفت: "ما بار دیگر تأکید میکنیم که غیرنظامیان، از جمله کودکان، باید همیشه محافظت شوند. "
وی گفت که ارزیابی تازه منتشر شده از مکانهای آوارگی نشان میدهد که حداقل ۵۹۰۰۰ پناهگاه جداگانه هر کدام بیش از هشت نفر را در خود جای دادهاند، در حالی که حدود ۳۸۵۰۰ نفر در فضای باز میخوابند.
وی گفت: "تخمین زده میشود که ۶۰۰۰۰۰ نفر در مکانهای ارزیابی شده به آب آشامیدنی کافی دسترسی ندارند. " وی افزود: "نیمی از مکانها فاقد زهکشی قابل مشاهده هستند و تقریباً نیمی از آنها خطرات آتشسوزی را در نزدیکی پناهگاهها گزارش کردهاند. "
دوجاریک گزارش داد که هجوم جوندگان در ۸۰٪ از مکانها ثبت شده است و فاضلاب روباز و زبالههای انباشته شده در بیش از نیمی از مکانها وجود دارد.
وی گفت: "در تقریباً ۲۵۰ مکان که میزبان نزدیک به ۲۵۰۰۰۰ نفر هستند، حوادثی با مهمات انفجاری گزارش شده است. "
طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، حملات اسرائیل حداقل ۱۰۲۷ شهید و ۳۲۸۰ زخمی بر جای گذاشته است.
این آتشبس پس از دو سال جنگ نسلکشی که توسط اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، حاصل شد. این حمله بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۳۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرد و حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی غزه را ویران کرد. سازمان ملل متحد هزینه بازسازی را تقریباً ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
منبع: آناتولی