سنای آمریکا از قانونی برای توقف اقدام نظامی علیه ایران حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سنای آمریکا با اکثریت جمهوریخواه روز سهشنبه از قانونی برای توقف اقدام نظامی علیه ایران حمایت کرد اما هنوز مشخص نیست که این قانون چگونه بر جنگ تأثیر خواهد گذاشت در حالیکه دولت ترامپ در حال مذاکره برای توافق صلح با ایران است.
سنا با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف به قطعنامهای که اوایل این ماه در مجلس نمایندگان تصویب شد، رأی مثبت داد و نگرانی فزایندهای را حتی در میان برخی از جمهوریخواهان در مورد درگیری نامحبوبی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، نشان داد.
رأیگیری تقریباً مطابق با خطوط حزبی بود، به طوری که چهار جمهوریخواه به جز یک دموکرات، به همه رأیدهندگان پیوستند. دو جمهوریخواه هم رأی ندادند.
این قطعنامه ترامپ را موظف میکند که نیروهای مسلح ایالات متحده را از درگیریها علیه ایران خارج کند، اما احتمالاً صرفاً یک رأی نمادین باقی خواهد ماند.
طبق قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، این مصوبه برای امضای ترامپ به کاخ سفید ارسال نمیشود. با این حال، کاخ سفید تاکید دارد که این قانون مطابق قانون اساسی نیست و بنابراین الزامآور نیست.
کارشناسان حقوقی میگویند که این موضوع همچنان یک مسئله حقوقی مورد مناقشه است که احتمالاً در دادگاهها حل و فصل خواهد شد.
اسکات اندرسون، عضو ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین Lawfare، گفت: «قوه مجریه احتمالاً آن را به دلایل قانون اساسی نادیده خواهد گرفت و مشخص نیست چه کسی ممکن است صلاحیت طرح دعوی برای اجرای آن را داشته باشد.»
منبع: رویترز