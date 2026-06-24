فرماندهی سایبری کشور اعلام کرد: اختلال ایجادشده در سامانه‌های کارت‌محور برخی بانک‌ها از جمله بانک‌های ملی، صادرات و تجارت ناشی از یک حمله سایبری هدفمند به زیرساخت‌های مرتبط بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی رصد و بررسی‌های فنی صورت‌گرفته در مرکز فرماندهی سایبری، مشخص شد اختلال ایجادشده در سامانه‌های کارت‌محور برخی بانک‌ها از جمله بانک‌های ملی، صادرات و تجارت ناشی از یک حمله سایبری هدفمند به زیرساخت‌های مرتبط بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حمله با هدف ایجاد اختلال در ارائه خدمات بانکی انجام شده و بلافاصله پس از شناسایی، اقدامات دفاعی و حفاظتی در سطح شبکه‌های بانکی و سامانه‌های پردازش تراکنش فعال گردید. در همین راستا و به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به‌صورت موقت از دسترس خارج شده است.

تیم‌های تخصصی امنیت سایبری، کارشناسان زیرساخت و مراکز عملیات امنیت در حال پایش لحظه‌ای سامانه‌ها و رفع آثار این حمله هستند و فرآیند بازگردانی کامل خدمات با بالاترین سطح ایمنی در حال انجام است.

فرماندهی سایبری کشور ضمن اطمینان‌بخشی به شهروندان اعلام می‌کند امنیت داده‌ها و دارایی‌های بانکی مردم در اولویت کامل قرار دارد و هرگونه اقدام مخرب در فضای سایبری با رصد، مقابله و پیگیری تخصصی مواجه خواهد شد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

برچسب ها: اختلال شبکه ، اختلال بانک سپه ، فرماندهی سایبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دیگه پول توی بانک گذاشتن هم، مورد اطمینان نیست. هر سری دلریم هک میشیم
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اینا همش سياه بازیه تا بانک ها طلا بخرن !!!!
یعنی باور کنیم حمله سایبری بوده؟؟؟
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل فقط برای کنترل کشورها ایجاد شده
چرا یک ابزاری که کنترلش دراختیار ما نیست را درجامعه رهاکردید تا دشمنِ امنیت مردم بتونه بیاد وبراحتی ازاون طریق به کشورضربه بزنه
قدم بعدتعیین تکلیفVPNوVPN فروشها وسر وسامان دادن به پیام رسانهای داخلی وقطع پیامرسان های خارجی است اون که بخواد آنلاین شاپ کارکنه تو صدتا سایت ایرانی هم میتونه!
۸
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
طرف دشمن با همه ابزار و امکانات زندگی و معیشت مردم را برهم می ریزد و نقض آتش بس می کند از طرف ما آقایان دنبال مذاکره با نمایندگان همان دشمنان هستند و هر چیزی که در میدان نبرد سخت بدست آورده ایم بوده رفع تحریم‌ها آن را از دست بدهیم.
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
شرم آوره بقول خودتون دشمن شکست دادین نمیتونید ۱۰ روز مشکل بانک‌ها را رفع کنید
۳
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