باشگاه خبرنگاران جوان - در پی رصد و بررسیهای فنی صورتگرفته در مرکز فرماندهی سایبری، مشخص شد اختلال ایجادشده در سامانههای کارتمحور برخی بانکها از جمله بانکهای ملی، صادرات و تجارت ناشی از یک حمله سایبری هدفمند به زیرساختهای مرتبط بوده است.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، این حمله با هدف ایجاد اختلال در ارائه خدمات بانکی انجام شده و بلافاصله پس از شناسایی، اقدامات دفاعی و حفاظتی در سطح شبکههای بانکی و سامانههای پردازش تراکنش فعال گردید. در همین راستا و بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت بهصورت موقت از دسترس خارج شده است.
تیمهای تخصصی امنیت سایبری، کارشناسان زیرساخت و مراکز عملیات امنیت در حال پایش لحظهای سامانهها و رفع آثار این حمله هستند و فرآیند بازگردانی کامل خدمات با بالاترین سطح ایمنی در حال انجام است.
فرماندهی سایبری کشور ضمن اطمینانبخشی به شهروندان اعلام میکند امنیت دادهها و داراییهای بانکی مردم در اولویت کامل قرار دارد و هرگونه اقدام مخرب در فضای سایبری با رصد، مقابله و پیگیری تخصصی مواجه خواهد شد.
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