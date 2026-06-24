۲ دیدار در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی در گروه B امشب برگزار می‌شود و تیم‌ها برای صدرنشینی و بقا در این تورنمنت می‌جنگند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در  ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، دو دیدار  در هفته سوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶  به طور همزمان ساعت ۲۲:۳۰  در گروه B  برگزار می‌شود و تیم ملی کانادا یکی از میزبانان جام جهانی به مصاف تیم ملی سوئیس می‌رود و تیم ملی بوسنی برابر تیم ملی قطر قرار می‌گیرد.  

تیم ملی کانادا  در سومین دیدار خود در جام جهانی امشب ساعت  ۲۲:۳۰  در  ورزشگاه بی‌سی‌پِلیس ونکوور برابر تیم ملی سوئیس صف آرایی می‌کند.

تیم ملی کانادا یکی از میزبانان جام جهانی  عملکرد نسبتا خوبی در این رقابت‌ها داشته است  و  با یک برد و یک تساوی در صدر جدول گروه B مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد.

تیم ملی کانادا در اولین بازی خود برابر تیم بوسنی با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد، اما این تیم در دومین بازی خود جشنواره گل برابر تیم قطر به راه انداخت و  ۶ گل به ثمر رساند و به اولین برد خود در تاریخ حضورش در جام جهانی دست یافت.

غیبت اسماعیل کونه در بازی پایانی مقابل سوئیس نگرانی بزرگی برای کانادایی‌ها خواهد بود. هافبک ۲۴ ساله ساسولو یکی از مهره‌های کلیدی خط میانی تیم محسوب می‌شود و نبود او می‌تواند تعادل تاکتیکی تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

کانادایی‌ها با استفاده از میزبانی خود به دنبال بردن سوئیس هستند تا به عنوان صدر نشین به مرحله بعدی مسابقات جام جهانی راه یابند.

در آن طرف، تیم ملی سوئیس  در بازی اول برابر تیم ملی قطر به تساوی یک بر یک دست یافت، اما در دومین بازی خود توانست با نتیجه ۴ بر یک برابر تیم ملی بوسنی به برتری برسد. این تیم با یک برد و یک تساوی و با ۴ امتیاز و  تفاضل گل کمتر نسبت به کانادا در رتبه دوم گروه B  قرار دارد.  

شاگردان مورات یاکین می‌خواهند برابر کانادا به برتری برسند تا با صدرنشینی راهی مرحله حذفی جام جهانی شوند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران کانادا دارند.  

جاناتان دیوید و کایل لارین گلزنان تیم ملی کانادا هستند و از آن طرف، جوهان منزامبی با ۲ گل زده برترین گلزن  تیم ملی سوئیس است.  

به هر حال هر ۲ تیم برای اینکه به عنوان صدرنشین وارد مرحله حذفی جام جهانی شوند باید برنده این بازی شوند.  

در دومین بازی گروه B مسابقات جام جهانی، تیم‌های ملی بوسنی و هرزگوین و قطر در  ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به مصاف یکدیگر می‌روند.  

تیم ملی بوسنی  در بازی نخست مقابل کانادا تا آستانه کسب سه امتیاز پیش رفت، اما برتری خود را حفظ نکرد و  به تساوی یک بر یک دست یافت. در دیدار دوم نیز با دریافت چهار گل مقابل سوئیس، ضعف‌های خط دفاعی اش آشکار شد.  

شاگردان سرگی باربارز با یک تساوی و یک شکست و کسب یک امتیاز در رتبه سوم گروه B  قرار گرفته است. آنها امیدوارند با برتری برابر تیم قطر به عنوان تیم سوم راهی مرحله حذفی جام جهانی شوند.  

به هر حال میانگین سنی بالای تیم ملی بوسنی  و افت برخی ستاره‌های باتجربه مانند ادین ژکو و سئاد کولاشیناچ، مشکلات این تیم  را دوچندان کرده است.  

در آن طرف، تیم ملی قطر  تساوی ارزشمند برابر سوئیس در هفته نخست جام جهانی به دست آورد، اما در دیدار دوم با نتیجه ۶ بر صفر برابر تیم ملی کانادا شکست خورد تا با یک امتیاز در انتهای جدول رده بندی گروه B  قرار گرفت.    

البته شاگردان جولن لوپتگی با تساوی در بازی نخست مقابل سوئیس  باعث شده  هنوز روی کاغذ شانس صعود داشته باشند. 

به هر حال تیم‌های ملی  بوسنی و قطر برای زنده نگه داشتن امید‌های خود چاره‌ای جز پیروزی ندارند. تساوی در این بازی  احتمالاً برای هیچ‌کدام کافی نخواهد بود و با توجه به شرایط سایر گروه‌ها، بعید به نظر می‌رسد ۲ امتیاز برای قرار گرفتن در جمع بهترین تیم‌های سوم کفایت کند.

برچسب ها: تیم ملی کانادا ، تیم ملی سوئیس ، جام جهانی ۲۰۲۶
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