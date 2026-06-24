باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار، کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ۱۰ نفره بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: برای ما مهم بود که در این بازی حداقل امتیاز داشته باشیم و تا زمانی که تعداد نفرات برابر بودند، ما کارمان منطقی بود. بعد از آن واقعیت اینجاست شاید اگر می‌خواستیم یک مقدار باز بازی کنیم، تیم ملی بلژیک تیم باکیفیتی است، اما اگر به هر دلیلی از هر فرصت حداقلی استفاده می‌کردند و به گل می‌رسیدند، آن موقع ما یک امتیاز هم از دست می‌دادیم برای همین من این تفکر که خیلی با احتیاط کار را پیش بردیم موافق هستم.

مازیار درباره اینکه عملکرد علیرضا بیرانوند را در بازی با بلژیک چطور دیده است، گفت: به هر حال بیرانوند گلر باتجربه‌ای هست و از تجربه اش استفاده کرد و به نفع تیم ملی فوتبال کار کرد و چند تا قطع توپ خوب داشت و این باعث شد که ما چند موقعیت حداقلی که تیم ملی بلژیک داشت را با عملکرد خوب بیرانوند خنثی کنیم.

کارشناس فوتبال درباره اینکه خیلی‌ها تصور می‌کردند که بلژیک چند گل به ایران بزند، اما در نهایت گلی نتوانست بزند و به تساوی قناعت کرد، بیان کرد: بلژیک بازیکنان خوب و باکیفیتی دارد، اما آنها یک مقدار هم در بازی اول برابر مصر و هم در بازی با ایران قدرت حفظ توپ داشتند، اما نیاز داشتند که به بازی سرعت بدهند تا بتوانند از لایه‌های دفاعی مصر و تیم ملی ما عبور کنند. آن سرعت کمتر در کار تیم ملی بلژیک دیده می‌شد و در نتیجه فکر می‌کنم یکی از دلایلی که آنها نتوانستند به برد برسند، حفظ توپ می‌کنند، اما سرعت انتقال توپشان پایین است.

مازیار درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران می‌تواند از گروهش صعود کند، بیان کرد: الان شرایط خوبی برای ما ایجاد شده است مخصوصا اینکه تیم ملی مصر توانسته بازی اش برابر تیم ملی نیوزیلند را ببرد. تیم ملی مصر در بازی با ما می‌تواند با یک تساوی و کسب ۵ امتیاز صعودش را قطعی می‌کند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که تیم ملی مصر هم از بازیکنان ذخیره اش بخواهد استفاده کند تا انرژی اش را نگه دارد.

وی افزود: کادر فنی تیم ملی باید در این بازی به دنبال گرفتن حداقل یک امتیاز باشد. اگر ما بتوانیم برابر تیم ملی مصر برنده شویم با ۵ امتیاز صعودمان به مرحله بعدی جام جهانی را قطعی می‌کنیم و آن موقع برنده بازی تیم ملی بلژیک و نیوزیلند هم در صعود مصر تاثیرگذار است.

کارشناس فوتبال درباره اینکه طارمی گل آفساید به ثمر رساند، گفت: خوشبختانه از تکنولوژی‌های تصویربرداری دارد در جام جهانی استفاده می‌شود، تصویر نشان داد که کاملا آفساید اشتباهی نبوده است. شاید شرایط به صورتی بود که طارمی در آفساید نبود و آن گل به ثمر می‌رسید. واقعیتش این است که آفساید گرفته شده درست بوده است.

او درباره اینکه بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی مصر را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: همانطور که در صحبت‌های قبلی خود بیان کردم. با توجه به اینکه تیم ملی مصر ۴ امتیاز خودش را دارد، من فکر می‌کنم که خیلی این تیم استرسی برای حذف از جام جهانی ندارد و کار ما برای مصر می‌تواند راحت‌تر باشد.

مازیار درباره اینکه پیش بینی اش از نتیجه بازی ایران و مصر در جام جهانی گفت: اگر نظم سازمانی داشته باشیم می‌توانیم در بازی با مصر امتیاز بگیریم. ما در بازی اول با نیوزیلند یک مقدار نظم سازمانی مان پایین بود و در بازی با بلژیک نظم خوبی داشتیم و فکر می‌کنم اگر ما با همین روند ادامه بدهیم گرفتن امتیاز از مصر دور از دسترس نیست.

کارشناس فوتبال درباره اینکه قلعه نویی از تعویض هایش در بازی با بلژیک رضایت نداشت، اظهار کرد: حرف درستی است و شاید برخی از بازیکنان باید زودتر به زمین مسابقه می‌آمدند و برخی از تعویض‌ها هم نباید انجام می‌شد. مثلا من دلیل حضور مغانلو با آن شیوه بازی خیلی متوجه نشدم که چرا ما داریم دفاع می‌کنیم و مغانلو هم باید در بازی باشد. شاید زودتر امیر حسین حسین زاده به بازی می‌آمد شاید بهتر نتیجه می‌داد.

مازیار گفت: البته من در کل فکر می‌کنم به شکل عمومی، تیم ملی ما به خواسته اش رسید هر چند که در واقع دروازه بان حریف گلر باتجربه‌ای هست و غیر از گل آفساید طارمی یک ضربه خوب دیگری را گرفت و سیو کرد و آنجا هم می‌توانستیم گل بزنیم و برنده بازی باشیم. به هر حال فوتبال است و جذابیتش به همین چیز‌ها هست. البته بیرانوند هم موقعیت‌های زیادی هم از حریف گرفت.