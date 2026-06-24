شهروندخبرنگار ما در شب تاسوعای حسینی فیلم و تصاویری از اجتماع اقتدار مردم شهر خاورشهر در شب های اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و پانزدهمین شب حضور مردم مبعوث شده وعاشورایی شهرستان خاورشهر استان تهران در لبیک به ندای رهبر انقلاب امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اجتماع مردمی رنگ و بوی تاسوعا گرفت. در این مراسم سوگواری زیارت پرفیض عاشورا قرائت شد ودر ادامه با روضه خوانی و مرثیه سرایی و سینه زنی توسط حاج سید مصطفی هاتف در رثای قمر بنی هاشم به پایان رسید.

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منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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