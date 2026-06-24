شهروندخبرنگار ما در شب تاسوعای حسینی فیلم و تصاویری از اجتماع اقتدار مردم شهر خاورشهر در شب های اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و پانزدهمین شب حضور مردم مبعوث شده وعاشورایی شهرستان خاورشهر استان تهران در لبیک به ندای رهبر انقلاب امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اجتماع مردمی رنگ و بوی تاسوعا گرفت. در این مراسم سوگواری زیارت پرفیض عاشورا قرائت شد ودر ادامه با روضه خوانی و مرثیه سرایی و سینه زنی توسط حاج سید مصطفی هاتف در رثای قمر بنی هاشم به پایان رسید.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی

اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی

اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی

اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی

اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی

اجتماع اقتدار مردم خاورشهر

اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی

اجتماع اقتدار مردم خاورشهر در آستانه تاسوعای حسینی

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: ماه محرم ، مناسبت های مذهبی ، سوگواره حسینی
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