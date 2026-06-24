باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که هرگونه اقدام غرب به سمت رویارویی مستقیم با روسیه یا تضعیف امنیت ملی آن، منجر به «عواقب فاجعهبار» برای کشورهایی خواهد شد که چنین گامی برمیدارند.
ریابکوف ابراز امیدواری کرد که «عقل سلیم» پیروز شود و کشورهای غربی به جای تشدید تنشها، به سمت کاهش آنها حرکت کنند.
ریابکوف به روزنامه روسی ایزوستیا گفت که مسکو با نگرانی آنچه را که او نشانههای فزاینده آمادگی کشورهای غربی، به ویژه کشورهای اروپایی، برای رویارویی گسترده با روسیه در سالهای آینده توصیف کرد، دنبال میکند.
او افزود که آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی این روند را رهبری میکنند و این اقدامات را بخشی از آنچه او «آمادگی اعلام نشده» غرب برای یک درگیری گسترده با روسیه تا سال ۲۰۳۰ توصیف کرد، میدانند.
این مقام روس تأکید کرد که کشورش بارها به اتحادیه اروپا در مورد ارتکاب «اشتباهات مهلک» که میتواند به منافع و امنیت آن آسیب برساند، هشدار داده است و خاطرنشان کرد که مسکو معتقد است برخی از سیاستهای فعلی اروپا، این قاره را به سمت بیثباتی و رویارویی بیشتر سوق میدهد.
ریابکوف در همین زمینه گفت که ناتو اکنون آشکارا آنچه را که او «رویکردی بیش از حد خصمانه» نسبت به روسیه توصیف کرد، اعلام میکند و بیانیههای اخیر صادر شده توسط گروه برنامهریزی هستهای این ائتلاف را شاهدی بر این مدعا میداند.
او افزود ادعاهای غرب مبنی بر اینکه ناتو یک اتحاد دفاعی است، دیگر حتی برای اعضای خود آن نیز قانعکننده نیست و خاطرنشان کرد که این اتحاد سیاستهایی را اتخاذ کرده است که کرملین آنها را تهدیدی مستقیم برای منافع و امنیت روسیه میداند.
منبع: آرتی