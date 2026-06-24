معاون وزیر خارجه روسیه با هشدار نسبت به تشدید تنش‌ها، اعلام کرد رویارویی با مسکو پیامد‌های سنگینی برای کشور‌های غربی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که هرگونه اقدام غرب به سمت رویارویی مستقیم با روسیه یا تضعیف امنیت ملی آن، منجر به «عواقب فاجعه‌بار» برای کشور‌هایی خواهد شد که چنین گامی برمی‌دارند.

ریابکوف ابراز امیدواری کرد که «عقل سلیم» پیروز شود و کشور‌های غربی به جای تشدید تنش‌ها، به سمت کاهش آنها حرکت کنند.

ریابکوف به روزنامه روسی ایزوستیا گفت که مسکو با نگرانی آنچه را که او نشانه‌های فزاینده آمادگی کشور‌های غربی، به ویژه کشور‌های اروپایی، برای رویارویی گسترده با روسیه در سال‌های آینده توصیف کرد، دنبال می‌کند.

او افزود که آلمان، فرانسه و دیگر کشور‌های اروپایی این روند را رهبری می‌کنند و این اقدامات را بخشی از آنچه او «آمادگی اعلام نشده» غرب برای یک درگیری گسترده با روسیه تا سال ۲۰۳۰ توصیف کرد، می‌دانند.

این مقام روس تأکید کرد که کشورش بار‌ها به اتحادیه اروپا در مورد ارتکاب «اشتباهات مهلک» که می‌تواند به منافع و امنیت آن آسیب برساند، هشدار داده است و خاطرنشان کرد که مسکو معتقد است برخی از سیاست‌های فعلی اروپا، این قاره را به سمت بی‌ثباتی و رویارویی بیشتر سوق می‌دهد.

ریابکوف در همین زمینه گفت که ناتو اکنون آشکارا آنچه را که او «رویکردی بیش از حد خصمانه» نسبت به روسیه توصیف کرد، اعلام می‌کند و بیانیه‌های اخیر صادر شده توسط گروه برنامه‌ریزی هسته‌ای این ائتلاف را شاهدی بر این مدعا می‌داند.

او افزود ادعا‌های غرب مبنی بر اینکه ناتو یک اتحاد دفاعی است، دیگر حتی برای اعضای خود آن نیز قانع‌کننده نیست و خاطرنشان کرد که این اتحاد سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که کرملین آنها را تهدیدی مستقیم برای منافع و امنیت روسیه می‌داند.

منبع: آرتی

برچسب ها: روسیه و اروپا ، ناتو و روسیه
خبرهای مرتبط
هشدار رسانه آلمانی؛ گروه ۷ در مسیر تشدید جنگ اوکراین
پنتاگون از ناتو می‌خواهد خرید تسلیحات آمریکایی را افزایش دهد
اروپا باید خود را برای ناتوی بدون آمریکا آماده کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
آذربایجان برای روسیه موشک و پهباد درست پیکنه
بزنید داغونش کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
آمریکا سر روسا و چینیا و هندیا رو میخواد اونام نمیدن
۰
۱
پاسخ دادن
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
آخرین اخبار
موجودی نفت خام آمریکا ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافته است
آمریکا پس از ماه‌ها تعطیلی سفارت خود را در کویت بازگشایی کرد
ادامه روند کاهشی بهای نفت خام
ترامپ با تولیدکنندگان تجهیزات نظامی دیدار می‌کند
گفت‌وگوی نخست وزیر قطر با همتای پاکستانی درباره وضعیت توافق ایران و آمریکا
ادعای سنتکام درباره کشتن سرکرده داعش در حمله هوایی به سوریه
اتحادیه اروپا در حال بررسی آموزش ارتش و پلیس لبنان
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
ترامپ خواستار تحقیق درباره گران‌فروشی بنزین در آمریکا شد
پسکوف: سلاح هسته‌ای تنها مانع وقوع جنگ جهانی است
قیمت نفت در حال کاهش است
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
ترامپ از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی