رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) به باکو رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور و سخنرانی در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد.

او به عنوان رئیس هیات مذاکره کننده در دو روز گذشته سفری به سوئیس و عمان داشت.

قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی و هیات همراه در مذاکراتی فشرده و پیوسته و نشست‌های دو و چندجانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی و نیز در یک نشست ۸۰ دقیقه‌ای چهارجانبه با طرف آمریکایی، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کردند؛ در پایان این گفت‌و‌گو‌ها یک بیانیه از سوی میانجیگران پاکستانی و قطری منتشر شد.

در سفر به عمان، قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده و هیات همراه با «هیثم بن طارق» سلطان عمان و «بدر بوسعیدی» وزیرخارجه این کشور رایزنی کردند؛ در این سفر، ایران و عمان کمیته مشترکی برای گفت‌و‌گو درباره تنگه هرمز تشکیل دادند.

برچسب ها: قالیباف ، باکو
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