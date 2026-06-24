تیم ملی فوتبال کلمبیا در دیداری که برتری محسوسی نسبت به جمهوری کنگو داشت، با تک گل دنیل مونوز به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی کلمبیا و جمهوری کنگو در هفته دوم مرحله گروهی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر کلمبیا به پایان رسید.

کلمبیایی‌ها از همان دقایق ابتدایی بازی کنترل مسابقه را در اختیار گرفتند و با خلق چند موقعیت خطرناک، بار‌ها دروازه حریف را تهدید کردند. این تیم در دقیقه ۶ نیز موفق شد به گل برسد، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، گل مردود اعلام شد تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز شاگردان کلمبیا به حملات خود ادامه دادند و اجازه خودنمایی چندانی به جمهوری کنگو ندادند. سرانجام فشار حملات این تیم در دقیقه ۷۶ نتیجه داد و دنیل مونوز با یک ضربه دقیق دروازه کنگو را باز کرد تا قفل بازی شکسته شود.

در ادامه، جمهوری کنگو تلاش کرد گل خورده را جبران کند، اما دفاع منسجم کلمبیا اجازه خلق موقعیت جدی را به حریف نداد و بازی با همان تک گل مونوز به پایان رسید.

کلمبیا که در اکثر آمار‌های فنی از جمله مالکیت توپ، تعداد شوت‌ها و موقعیت‌های گل برتری محسوسی نسبت به حریف داشت، با شایستگی سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.

با این نتیجه، کلمبیا ۶ امتیازی شد و به صدر جدول گروه خود صعود کرد تا گام بلندی برای حضور در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ بردارد. 

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برچسب ها: جام جهانی ، کلمبیا
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