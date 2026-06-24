باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به تصویب طرحی در کنگره برای محدود کردن اختیارات نظامی وی، ادعا کرد که این اقدام عملا به نفع ایران تمام می‌شود.

ترامپ با انتقاد از چهار سناتور جمهوری‌خواه که به همراه دموکرات‌ها به این طرح رای داده‌اند، گفت این رای‌گیری کار او را دشوارتر کرده، اما تاکید کرد که «به هر شکل ممکن» مأموریت خود را به انجام خواهد رساند.

وی افزود اقدام سنا در این مقطع زمانی، «کمک و حمایت از دشمن» محسوب می‌شود و این پیام را به ایران می‌دهد که آمریکا از اقدامات او علیه تهران رضایت ندارد و باید آنها را متوقف کند.

ترامپ همچنین مدعی شد که ایران در شرایطی بسیار دشوار قرار گرفته و در آستانه فروپاشی است و برای نخستین بار در دهه‌های اخیر «احترام زیادی» برای آمریکا قائل شده و آماده ارائه امتیازات گسترده است.

منبع: الجزیره