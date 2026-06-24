رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از رای سنای این کشور به طرح محدودسازی اختیارات نظامی خود، این اقدام را کمک به ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به تصویب طرحی در کنگره برای محدود کردن اختیارات نظامی وی، ادعا کرد که این اقدام عملا به نفع ایران تمام می‌شود.

ترامپ با انتقاد از چهار سناتور جمهوری‌خواه که به همراه دموکرات‌ها به این طرح رای داده‌اند، گفت این رای‌گیری کار او را دشوارتر کرده، اما تاکید کرد که «به هر شکل ممکن» مأموریت خود را به انجام خواهد رساند.

وی افزود اقدام سنا در این مقطع زمانی، «کمک و حمایت از دشمن» محسوب می‌شود و این پیام را به ایران می‌دهد که آمریکا از اقدامات او علیه تهران رضایت ندارد و باید آنها را متوقف کند.

ترامپ همچنین مدعی شد که ایران در شرایطی بسیار دشوار قرار گرفته و در آستانه فروپاشی است و برای نخستین بار در دهه‌های اخیر «احترام زیادی» برای آمریکا قائل شده و آماده ارائه امتیازات گسترده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ با ایران ، سنای آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ترامپ دیگر درمیان مردم آمریکا محبوبیتی ندارد ودر کنگره آمریکا هم همینطوراست. چراکه او را یک سگ هار وحشی می‌دانند که اگر اورا قفل زنجیرش نکنند مايه بد نامی آمریکا خواهد شد. واین ملت‌ها هستند که‌ می خواهند.مانند مردم بهشت باهم مهربان وباهم درصلح دوستی باشند.و همه می‌خواهند انسان باشند مانند خدا بخشنده ومهربان ود ر آرامش‌ باشند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
برو به جهنم ملعون
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اصلا رای سنا قانون نیست که ترامپ وحشی بخواهد به آن پایبند باشد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ترامپ و نتانیاهو و حامیانشان از هر حیوانی نجسترو خبیثتر و وحشیتر و هارترندو باید نابود بشه برن جهنم برای همیشه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مجبور شدن برگردن به برجام
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خفه بابا مو زرد قاتل ....
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چرا ایران منتظر رای سنا مانده
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ننگ بر ترامپ سگ زرد تروریست و اشوبگر
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
جنگ زرگری شروع شد!
۲
۱۱
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