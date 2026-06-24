رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محور‌های منتهی به شمال کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور برای امروز چهارشنبه سوم تیرماه، اظهار کرد: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حد فاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده هزارچم، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران-شمال نیز در حد فاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و محدوده انتهای تونل البرز، تردد خودرو‌ها با ترافیک سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال محور هراز، محدوده مشاء، حدفاصل آب‌اسک تا گزنک و همچنین محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر محور‌های شمالی کشور، گفت: در آزادراه قزوین–رشت محدوده شیرین سو و همچنین در آزادراه کرج–قزوین در حد فاصل گلشهر تا حصارک، حد فاصل کردان تا هشتگرد و محدوده‌های آبیک و شهرک صنعتی خاوران، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی همچنین از انسداد محور‌های شریانی خبر داد و تصریح کرد: مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی مسدود است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت راه ها ، جاده چالوس ، آزادراه تهران - شمال
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