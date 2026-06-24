رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرکت در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جمهوری آذربایجان گفت: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف امروز (چهارشنبه ۳ تیر) در تشریح اهداف سفر به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، با تسلیت ایام محرم گفت: بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) با حضور روسای مجالس کشور‌های اسلامی در باکو، جمهوری آذربایجان، برگزار می‌شود.

وی افزود: این فرصت بسیار مناسبی برای ما در جمهوری اسلامی است که در جمع روسای مجالس و هیات‌ها حضور داشته و مطالبی را در خصوص اتفاقاتی که در طول سال گذشته به‌ویژه جنگ رمضان و تاثیرات منطقه‌ای آن داشتیم، مطرح و برای روسای مجالس و هیات‌ها تبیین کنیم.

قالیباف با اشاره به حضور روسای مجالس در افتتاحیه اجلاس باکو، گفت: بعد از جنگ رمضان، شرایط منطقه متفاوت شده و باید با نگاه دیگری به آن نگاه کرد.

وی توضیح داد: در گذشته برداشت این بود که نیرو‌ها و کشور‌هایی که از هزاران کیلومتر دورتر وارد منطقه شده‌اند، می‌توانند امنیت امنیت منطقه را برقرار کنند، اما بعد از جنگ رمضان مشخص شد که نمی‌توانند امنیت را برقرار کرده و خود عوامل ضد امنیتی هستند که باید از این نگاه جدید در منطقه استفاده کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما روابط دوجانبه خود را با جمهوری آذربایجان داریم و ایام عزاداری اباعبدالله الحسین را به ملت آذربایجان تسلیت می‌گوییم. در این سفر درباره همکاری‌های دوجانبه هم صحبت خواهیم کرد.

برچسب ها: قالیباف ، جنگ رمضان ، باکو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
نقش احتمالی باکو در جنگ و همراهی با اسرائیل باید با دقت مورد موشکافی دقیق قرار گیرد و در صورت تایید قطعا باید با شدت تمام با مقامات باکو برخورد شود. در غیر این‌صورت کوتاهی و قصور در برقرار امنیت ملی خواهد بود.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مرگ بر اسراییل و امریکا
۰
۲
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United States of America
ناشناس
۱۰:۲۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مرگ بر اسرائیل
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
و مرگ بر آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مرگ بر رژیم کودک کش اسرائیل و آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
فقط اسرائیل ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
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