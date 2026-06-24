اختلال مقطعی که در برخی بانک‌های کشور ایجاد شده بود، برطرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حملات سایبری به سامانه‌های کارت‌محور شبکه بانکی کشور، اختلالاتی در ارائه بخشی از خدمات بانکی ایجاد شد که با تلاش تیم‌های فنی، متخصصان فناوری اطلاعات و کارشناسان امنیت سایبری، مشکلات به‌وجود آمده برطرف و امکان بهره‌برداری مجدد مشتریان از خدمات بانکی فراهم شده است.

بانک ملی ایران به مشتریان اطمینان داد که هیچ‌گونه خدشه‌ای به اصل سپرده‌ها، اطلاعات مالی و محرمانه مشتریان وارد نشده و تمامی تراکنش‌ها در بستری امن و با پشتیبانی کامل انجام می‌شود.

کدام خدمات فعال شده‌اند؟

- امکان کارت‌به‌کارت درون بانکی (ملی به ملی) تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه خودپرداز و سامانه بام در قالب ۵ تراکنش 

- امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- امکان خرید از طریق پایانه‌های فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- انتقال وجه پایا و انتقال وجه درون‌بانکی از طریق سامانه‌های شعب

- خرید از درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسی‌های اینترنتی

- مسدودسازی کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز

- دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)

- واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درون‌بانکی)

- ارسال پیامک تراکنش‌ها به مشتریان

- واریز یارانه نقدی به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشتری بانک ملی ایران در دهک‌های اول تا نهم

- رفع سوءاثر چک‌های برگشتی (به‌جز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)

نحوه دریافت موجودی حساب

مشتریان دارای کارت می‌توانند با ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «مانده کارت» در بخش «خدمات کارت»، پس از وارد کردن اطلاعات کارت، موجودی خود را مشاهده کنند. همچنین امکان دریافت موجودی از طریق دستگاه‌های خودپرداز و انتخاب گزینه «موجودی کارت» فراهم است.

دارندگان حساب‌های فاقد کارت نیز می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن بام یا نسخه تحت وب (PWA) و انتخاب گزینه «نمایش مانده» در بخش «حساب‌ها»، از موجودی حساب خود مطلع شوند.

گفتنی است تلاش برای بازگشت کامل و پایدار تمامی سامانه‌ها و خدمات بانک ملی ایران به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: بانک ها ، خدمات بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
الان ۱۰ تا ۱۵ میلیون میشه به شماره کارت هر بانکی انتقال داد ... مجموعا ۱۵۰ میلیون در ۱۰ عملیات کارت به کارت ۱۵ میلیونی
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
هر فرد باید ماهانه سهمیه اسکناس داشته باشه مثلا بیست تا ده هزار تومنی و بیست تا صد هزار تومنی و بیست تا پونصد هزار تومنی و بیست تا یک میلیون نومنی و بیست تا ده میلیون تومنی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سود سپرده هارو واریز کنید گرفتاریم پول نداریم خرید کنیم بس کنید این همه آزار واذیت رو
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
بانک صادرات از طریق همراه بانک قسطمو میدادم نمیتونم لابد دارن جریمه هم میکنن!!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
تنها کشوری هستیم که نه کسی معزرت خواست و نه کسی اخراج شد نه استعفا داد همه چیز گل و بلبل
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دروغه چون همین الآن بنده نتونستم از بانک ملی به بانک ملی اونهم از طریق بام پول انتقال دهم اینقدر دروغ نگید حیا کنید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
وقتی نمیتونید یک حمله سایبری رو دفع کند ادعای چی دارید؟!
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سایبری نیست ساده نباش کارخودشونه چراگاهی وصل میشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دروغ در این سطح امنیت نمی آورد بلکه خود ناامنی است.
۰
۱۱
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United States of America
ناشناس
۱۰:۱۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
لطفا خواهشا بگین بانک ها ی رفا بازنشستگان تامین اجتماعی چی ایا این شرایط ی که اون بالا گفتین شامل بانک ها ی رفا بازنشستگان تامین اجتماعی هم هست لطفا خواهشا
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سلام اختلال تو همراه بانک ملی بام هنوز برطرف نشده
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
تا دوباره خراب نشده فورا باید پول نقد بدین ولو مجبور بشین هزینه چاپ رو حساب کنین
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
منظورتون چیه ؟؟
هنوز که نمیشه پول انتقال داد
۱
۱۰
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