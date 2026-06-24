باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حملات سایبری به سامانه‌های کارت‌محور شبکه بانکی کشور، اختلالاتی در ارائه بخشی از خدمات بانکی ایجاد شد که با تلاش تیم‌های فنی، متخصصان فناوری اطلاعات و کارشناسان امنیت سایبری، مشکلات به‌وجود آمده برطرف و امکان بهره‌برداری مجدد مشتریان از خدمات بانکی فراهم شده است.

بانک ملی ایران به مشتریان اطمینان داد که هیچ‌گونه خدشه‌ای به اصل سپرده‌ها، اطلاعات مالی و محرمانه مشتریان وارد نشده و تمامی تراکنش‌ها در بستری امن و با پشتیبانی کامل انجام می‌شود.

کدام خدمات فعال شده‌اند؟

- امکان کارت‌به‌کارت درون بانکی (ملی به ملی) تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه خودپرداز و سامانه بام در قالب ۵ تراکنش

- امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- امکان خرید از طریق پایانه‌های فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- انتقال وجه پایا و انتقال وجه درون‌بانکی از طریق سامانه‌های شعب

- خرید از درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسی‌های اینترنتی

- مسدودسازی کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز

- دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)

- واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درون‌بانکی)

- ارسال پیامک تراکنش‌ها به مشتریان

- واریز یارانه نقدی به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشتری بانک ملی ایران در دهک‌های اول تا نهم

- رفع سوءاثر چک‌های برگشتی (به‌جز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)

نحوه دریافت موجودی حساب

مشتریان دارای کارت می‌توانند با ورود به اپلیکیشن بام و انتخاب گزینه «مانده کارت» در بخش «خدمات کارت»، پس از وارد کردن اطلاعات کارت، موجودی خود را مشاهده کنند. همچنین امکان دریافت موجودی از طریق دستگاه‌های خودپرداز و انتخاب گزینه «موجودی کارت» فراهم است.

دارندگان حساب‌های فاقد کارت نیز می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن بام یا نسخه تحت وب (PWA) و انتخاب گزینه «نمایش مانده» در بخش «حساب‌ها»، از موجودی حساب خود مطلع شوند.

گفتنی است تلاش برای بازگشت کامل و پایدار تمامی سامانه‌ها و خدمات بانک ملی ایران به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

منبع: صداوسیما