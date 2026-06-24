باشگاه خبرنگاران جوان - دختران ملیپوشان کشورمان که برای نخستین بار در این رقابتها حضور یافته بودند، در طول مسابقات نمایشهای شایستهای برابر حریفان خود ارائه کردند و توانستند توانمندیهای هاکی روی یخ بانوان ایران را به نمایش بگذارند.
تیم ملی بانوان ایران در دیدار پایانی و فینال این رقابتها برابر تیم قدرتمند چین قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان و ارائه یک بازی جنگنده، با نتیجه ۵ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و به مقام نایبقهرمانی دست یافت.
در این دیدار نگار ارجمند و حدیثه پور هاشمی و هر کدامیک گل به ثمر رساندند و در پایان این رقابت، حدیث پورهاشمی به دلیل نمایش درخشان خود عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد.
هدایت تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در این مسابقات بر عهده اعظم سنایی، سرمربی تیم ملی بانوان ایران بود و ملیپوشان کشورمان با تلاش و همدلی مثالزدنی توانستند یکی از بهترین نتایج تاریخ هاکی روی یخ را به ثمر رسانند.
همچنین ملیپوشان آقایان کشورمان پس از عملکردی موفق در مراحل مقدماتی، به دیدار نهایی راه یافتند و در فینالی جذاب، نزدیک و تماشایی برابر تیم قدرتمند روسیه، به میدان رفتند.
این دیدار با رقابتی پایاپای و فشرده دنبال شد و دو تیم نمایش باکیفیتی را ارائه کردند، اما در نهایت تیم ایران با نتیجه ۶ بر۸برابر روسیه شکست خورد و بر سکوی نایبقهرمانی ایستاد.
در پایان این مسابقه، فرشاد مقدسی، ملیپوش شایسته کشورمان، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و عملکرد درخشان خود را با این عنوان ارزشمند تکمیل کرد.
رقابتهای جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶ از ۲۰ تا ۲۴ ژوئن در مجموعه ورزشی تاتنفت آرنا و در قالب مسابقات ۳ در برابر ۳ (۳×۳) برگزار شد و تیمهای ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، ازبکستان و قطر در آن حضور داشتند.