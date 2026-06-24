باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی-صبح زود است و کرمان گرمای تابستانه را زودترازساعت ۶ صبح آغاز کرده است، مسیر رسیدن به خانه حسنعلی از خانههای قدیمی کرمان که وقف روضه سیدالشهدا است را طی میکنم.
ورودی کوچک دالان مانند خانه، اما خنک ومعطر به نم گلاب محمدی است، صدای روضه خوان میآید که مردم را برغم حسین تسلیت میگوید.
بعد از دالان خنک به حیاط بزرگ خانه که با قالیهای قدیمی فرش شده میرسم حیاطی جادویی با اتاقها و پنجرههای جادویی که به حیاط باز میشوند، درهای قدیمی وچوبی همان ارسیهای قدیم را که با طاق گچبری شده زیبایش نمایش میدهد، بیادم میآورد.
بوی عطرگلاب را دنبال میکنم پسرک نوجوانی گلاب پاش استیل بزرگی بردوش گذاشته وعطر دلنواز گل محمدی را درهوای روضه پخش میکند، کنار حوض خنک جایی برای خودم پیدا میکنم که سینی زردرنگ مسی قدیمی جلوی رویم سبز میشود، بفرمایید چای.
پیرمرد باصفا از خدام قدیمی خانه است از همانها کهگویا بچگی اش را بین اشک وگریه سیدالشهدا زیر چادر مادر گذرانده است.
چای خوشرنگ بیدمشکی با نعلبکی وقاشق چای خوری کنارش برایم دلبری میکند دلم نمیآید چای را بخورم اول به رسم این روزهای همه استوری بازها چندعکس هنری ازآن میگیرم وبعد یک نفس چای امام حسینی را سرمی کشم چای هم گس است هم شیرین وبوی خوب روضههای محله درایام کودکی را بیادم میآورد.
خانه حسنعلی کرمان ماوی خیلی از قدیمیهایی که دنبال روضههای دلچسب در فضای سنتی میگردند، است؛ جایی که منبرهایش چند سخنران ومداح دارد و در تمام دهه اول محرم بساط روضه وگریه برمصایب سیدالشهدا درآن پهن است.
این خانه قدیمی که قدمتی بیش از یک قرن دارد بامعماری قاجاری وزیبا دست نخورده باقی مانده است، از روضه خوانیهای همه ساله ش شهر ومحدوده بازار کرمان مستفیض میشود.
این خانه توسط حاج حسنعلی بردشیری خیرباصفای کرمانی که بدون اولاد و وارث بود وقف روضه سیدالشهدا شده است، بساط روضه در این خانه با درآمد موقوفه آن یعنی چند باب مغازه در شهرکرمان پهن میشود وبعد از مرگ وی وهمسرش توسط خواهرزادهها ونوادههای آنان اداره میشود و امور جاری خانه که همان برگزاری مراسم روضه سیدالشهداست، به بهترین شکل در طول سال مدیریت میشود؛ و چه وارثی بهتر از خدمت به سیدالشهدا که واقف این خانه با خود به آخرت برد.
روضههای این خانه در ۱۰ روز محرم برقرار است وطبق وقف این واقف طعام حسینی نیز درروز پایانی مراسم بین عزاداران سیدالشهدا توزیع میشود.
ازنکات جالب استفاده ازظروف وفرش واسباب پذیرایی بسیارقدیمی این خانه است که عاشقان نوستالوژی را با خودش به ایران قدیم میبرد.
روضه کم کم به پایان میرسد دور سوم سینی چایی در مجلس چرخانده میشود ومردم به فراخور وقتی که دارند درحال رفتن وآمدن به این خانه روحانی هستند جایی که عزای سیدالشهدا باعث رونق آن شده است.