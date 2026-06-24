باشگاه خبرنگاران جوان- روبرتو پیاتزا درباره تقابل با فرانسه اظهار کرد: اول از همه، آنها میزبان هستند و طبیعی است که میخواهند مقابل هواداران خودشان تواناییشان را نشان بدهند. مطمئناً بازی سختی خواهد بود، همانطور که تمام مسابقاتی که در لیگ ملتها پیش رو داریم دشوار هستند. همه تیمها به دنبال پیشرفت هستند و همه این انگیزه را دارند که به جمع هشت تیم پایانی برسند. از طرفی، این هفته دوم مسابقات است و هر تیم باید امتیاز جمع کند تا شانس رسیدن به هدفش را حفظ کند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره حضور علی حاجی پور در رویداد ویژه والیبال ورلد توضیح داد: امروز کاملاً با روزهای معمول فرق داشت. در ابتدای روز، فدراسیون جهانی والیبال از ما خواست برنامهای را با حضور کاپیتان و تیم انجام دهیم، اما، چون کاپیتان همان فرد قبلی بود، از ما خواستند این بار یک بازیکن دیگر را برای حضور در این برنامه انتخاب کنیم. به همین دلیل به جای مرتضی، علی حاجیپور در آن برنامه حاضر شد.
پیاتزا افزود: اگر هفته آخر هم در صربستان شرایط به همین شکل باشد، باز هم باید بازیکن دیگری را جایگزین کنیم. هدف آنها این است که همه بازیکنان و همه ستارهها را به نمایش بگذارند. البته از نگاه والیبال ورلد، همه بازیکنان ستاره هستند.
وی ادامه داد: بعد از آن به سالن بدنسازی رفتیم و برنامه تمرین قدرتی را انجام دادیم. سپس یک جلسه هم داشتیم و در مجموع روز بسیار طولانیای را پشت سر گذاشتیم. همه چیز طبق برنامه زمانبندی پیش رفت. بعدازظهر هم چهار بازیکنی که در هفته اول همراه ما نبودند، در فیلمبرداری و کارهای رسانهای شرکت کردند؛ بنابراین امروز واقعاً کارهای زیادی داشتیم. الان هم ساعت ۱۰:۳۰ شب است و بازیکنان روزشان را تمام کردهاند. البته من هنوز باید کارهایم را ادامه بدهم.