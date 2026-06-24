باشگاه خبرنگاران جوان - انگلیس در بیشتر دقایق دیدار مالک توپ بود و در بخش قابل توجهی از نیمه نخست تا ۸۰ درصد مالکیت را در اختیار داشت، اما نتوانست موقعیت جدی و خطرناکی روی دروازه غنا ایجاد کند. تنها در دقایق پایانی نیمه اول بود که نیکو او‌رایلی با ضربه سر تیرک دروازه را به لرزه درآورد و هری کین نیز در ادامه، توپ را از بالای دروازه به بیرون فرستاد.

در سوی مقابل، بازیکنان غنا با دوندگی بالا و نظم دفاعی مناسب، فضا‌های اطراف محوطه جریمه را بستند و هر زمان که بازیکنان انگلیس به ایجاد موقعیت امیدوارکننده نزدیک می‌شدند، با دفاعی دو نفره مانع از پیشروی آنها شدند. این مسابقه نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ بود که در نیمه اول هیچ‌یک از دو تیم حتی یک شوت در چارچوب هم نداشتند.

کارلوس کی‌روش، سرمربی ۷۳ ساله غنا که برای پنجمین بار در جام جهانی روی نیمکت یک تیم می‌نشیند، پس از بازی گفت: «به بازیکنانم به خاطر جنگندگی، تعهدشان به برنامه بازی و پایبندی کامل به نقشه تاکتیکی، افتخار می‌کنم.»

او در ادامه افزود: «وقتی باید دفاع کنی، باید دفاع کنی. من نمی‌توانم سامبا بازی کنم وقتی حریف راک‌اند‌رول بازی می‌کند! این ذات فوتبال است. هدف ما این بود که نیمه نخست را طوری تمام کنیم که بازیکنان انگلیس کلافه شوند و راهی برای عبور از ما پیدا نکنند. در نیمه دوم هم شرایط تقریباً مشابه بود.»

کی‌روش همچنین به نخستین شوت در چارچوب انگلیس اشاره کرد و گفت: «هری کین در دقیقه ۵۹ اولین ضربه در چارچوب انگلیس را زد و آنها در دقایق پایانی فشار زیادی وارد کردند، اما نتوانستند دومین پیروزی خود را پس از برد ۴ بر ۲ برابر کرواسی به دست آورند.»

سرمربی غنا در ادامه با اشاره به وضعیت تیمش اظهار داشت: «ما به هدف اول‌مان رسیدیم؛ صعود به مرحله بعد.»

با این حال، غنا با چهار امتیاز، هم‌امتیاز انگلیس است و هنوز صعودش از نظر ریاضی قطعی نشده است. کی‌روش درباره شانس تیمش برای ادامه مسیر گفت: «بازیکنانم همیشه باور داشتند که می‌توانیم برابر چنین تیم بزرگی نتیجه بگیریم. به نظر من انگلیس یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی است، اما این تساوی هم برای ما یک دستاورد مهم بود.»

او سپس درباره درگیری با جود بلینگام در بین دو نیمه توضیح داد: «هدفم این بود که به او بگویم آرام‌تر باشد، چون تکلی که زد می‌توانست منجر به دریافت کارت زرد دوم شود. او با استوک به بازیکن ما ضربه زد، اما واکنش مناسبی نداشت و چند واژه نامناسب هم به کار برد؛ از همان‌جا ماجرا شکل گرفت.»

کی‌روش در پایان گفت: «وقتی انگلیس به رختکن رفت، می‌دانست راهی برای شکست دادن ما پیدا نکرده است. از همان لحظه ما اعتمادبه‌نفس بیشتری گرفتیم و توانستیم کنترل بازی را بهتر در دست بگیریم.»

او در پایان تأکید کرد: «ما هم می‌توانستیم گل بزنیم و انگلیس هم موقعیت‌هایی داشت؛ بنابراین فکر می‌کنم تساوی، نتیجه‌ای عادلانه بود.»