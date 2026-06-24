باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تایید کرد که برنامه کشورش برای تجهیز ناوگان دریایی خود به سلاح‌های هسته‌ای «دقیقا طبق مسیر برنامه‌ریزی شده خود پیش می‌رود».

خبرگزاری مرکزی کره به نقل از رهبر این کشور در سخنرانی خود در مراسم رونمایی از ناوشکن جدید کلاس چوئه هیون در نیروی دریایی کره نوشت: «نیروی دریایی در حال تبدیل شدن به شاخه‌ای یکپارچه از نیرو‌های مسلح است که به سلاح‌های استراتژیک مجهز شده است، به این معنی که برنامه تسلیحات هسته‌ای آن دقیقاً طبق مسیر برنامه‌ریزی شده خود پیش می‌رود.»

او افزود: «این یک مسیر استراتژیک حیاتی است، زیرا ما را قادر می‌سازد تا آمادگی نیروی هسته‌ای کشورمان را برای عملیات‌های چندوجهی و مؤثر حفظ کنیم.»

خبرگزاری کره گزارش داد که ناوشکن «چوی هیون» پس از این مراسم رسما وارد خدمت در نیروی دریایی جمهوری دموکراتیک خلق کره شد و وظیفه دفاع از سواحل غربی این کشور را بر عهده خواهد داشت.

کره شمالی پیش از این اعلام کرده بود که ناوشکن چوئه هیون به «قدرتمندترین سلاح‌ها» مجهز است و رهبر کره شمالی، امسال بازرسی‌های متعددی از کشتی‌های هم رده خود انجام داده است، از جمله نظارت بر آزمایش موشک کروز روی این ناوشکن در آوریل گذشته.

منبع: اسپوتنیک