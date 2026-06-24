رهبر کره شمالی اعلام کرد برنامه تجهیز ناوگان دریایی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای طبق برنامه پیش می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تایید کرد که برنامه کشورش برای تجهیز ناوگان دریایی خود به سلاح‌های هسته‌ای «دقیقا طبق مسیر برنامه‌ریزی شده خود پیش می‌رود».

خبرگزاری مرکزی کره به نقل از رهبر این کشور در سخنرانی خود در مراسم رونمایی از ناوشکن جدید کلاس چوئه هیون در نیروی دریایی کره نوشت: «نیروی دریایی در حال تبدیل شدن به شاخه‌ای یکپارچه از نیرو‌های مسلح است که به سلاح‌های استراتژیک مجهز شده است، به این معنی که برنامه تسلیحات هسته‌ای آن دقیقاً طبق مسیر برنامه‌ریزی شده خود پیش می‌رود.»

او افزود: «این یک مسیر استراتژیک حیاتی است، زیرا ما را قادر می‌سازد تا آمادگی نیروی هسته‌ای کشورمان را برای عملیات‌های چندوجهی و مؤثر حفظ کنیم.»

خبرگزاری کره گزارش داد که ناوشکن «چوی هیون» پس از این مراسم رسما وارد خدمت در نیروی دریایی جمهوری دموکراتیک خلق کره شد و وظیفه دفاع از سواحل غربی این کشور را بر عهده خواهد داشت.

کره شمالی پیش از این اعلام کرده بود که ناوشکن چوئه هیون به «قدرتمندترین سلاح‌ها» مجهز است و رهبر کره شمالی، امسال بازرسی‌های متعددی از کشتی‌های هم رده خود انجام داده است، از جمله نظارت بر آزمایش موشک کروز روی این ناوشکن در آوریل گذشته.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: کره شمالی ، کیم جونگ اون ، برنامه هسته ای
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
یاشا کره شمالی

اقتدار یعنی این


اگه ما هم داشتیم

امریکا جرات نمیکرد راحت ناوچه دنا ما رو بزنه

اونم دومین بار ب قصد کشتار سربازان وطن بی دفاع مون برای فقط تفریح !!!


واقعا ناعادلانه هس


بمب هسته ی حق مسلم هس اونم ب تعداد زیاد

دیگه قفل کنه هر تجاوزی علیه ایران و
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
دست کره شمالی زیر سر ایران.
کاش ایران هم یاد می گرفت
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