مطالبات دیرینه مردم بیرگان در آستانه تحقق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در سفر به منطقه بیرگان شهرستان کوهرنگ، با حضور در جمع مردم این منطقه، با بیان اینکه خود از خانواده‌ای روستایی و کشاورز است، گفت: مسائل و مشکلات مردم این منطقه را به خوبی درک می‌کنم و بسیاری از این دغدغه‌ها را از نزدیک تجربه کرده‌ام.

وی افزود: حق با مردم است و همه مدیران استان خود را خدمتگزار مردم می‌دانند، اما حل مشکلات نیازمند گفت‌و‌گو، همدلی و همکاری است و نباید اختلاف، تنش و پرخاشگری جایگزین تعامل و همفکری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای پروژه سد و تونل سوم کوهرنگ که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده است، گفت: دستگاه‌های مسئول باید به تعهدات خود در قبال مردم منطقه عمل کنند و مطالبات انباشته‌شده سال‌های گذشته را با جدیت پیگیری کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم بیرگان موضوع آب شرب است و پذیرفتنی نیست مردمی که در سرچشمه‌های آب کشور زندگی می‌کنند با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه باشند. در همین راستا مقرر شد جلسه‌ای تخصصی با حضور مدیران آب منطقه‌ای استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان برای برآورد هزینه‌ها و اجرای مصوبات برگزار شود.

مردانی با اشاره به موضوع تملک اراضی و جبران خسارات وارده به ساکنان منطقه گفت: پیگیری‌های لازم برای تأمین یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است و کارگروهی در سطح شهرستان برای اولویت‌بندی و پرداخت عادلانه مطالبات مردم تشکیل خواهد شد.

وی افزود: هرگونه سوءاستفاده احتمالی در روند تملک و پرداخت خسارات با همکاری دستگاه قضایی مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر تسریع در اجرای جاده جایگزین و روکش آسفالت راه‌های آسیب‌دیده منطقه تأکید کرد و گفت: بهبود زیرساخت‌های ارتباطی از مطالبات جدی مردم است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی درباره روستا‌های در معرض آبگیری سد نیز اظهار داشت: تعیین تکلیف ۹ روستای مشمول طرح باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی، هرگونه ساخت‌وساز جدید در این روستا‌ها متوقف خواهد شد.

مردانی افزود: بنیاد مسکن موظف است با بازنگری طرح‌های هادی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه و کاهش نگرانی‌های ساکنان را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای پروژه سد و تونل سوم کوهرنگ گفت: مردم منطقه باید از منافع اجرای این پروژه‌ها بهره‌مند شوند و توسعه نباید صرفاً در اجرای طرح‌های عمرانی خلاصه شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین به دستگاه‌های اجرایی از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و راهداری دستور داد خدمات‌رسانی به روستا‌های خارج از محدوده مخزن سد و همچنین روستا‌های داخل محدوده تا زمان انجام تملک و جابه‌جایی ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی گفت: مردم استان در مقاطع مختلف همواره پشتیبان نظام، انقلاب و کشور بوده‌اند و حفظ این سرمایه اجتماعی نیازمند همدلی و همکاری همه بخش‌ها است.

مردانی افزود: بستن راه‌های ارتباطی و ایجاد اختلال در تردد مردم اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی است و با افرادی که بخواهند از این مسیر به منافع عمومی آسیب وارد کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: پیروی از نهضت حسینی رمز موفقیت ملت ایران در عرصه‌های مختلف است و امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج فرهنگ ایثار، وحدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیاز داریم.

وی افزود: هر زمان مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دستاورد‌های ارزشمندی رسیده است.

مردانی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری، نیرو‌های مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور گفت: ملت ایران بار دیگر نشان دادند بزرگ‌ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی هستند و با حضور آگاهانه خود پیام اقتدار، همبستگی و ایستادگی را به جهانیان منتقل کردند.

وی تأکید کرد: تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و خدمت صادقانه به مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان است و مجموعه مدیریت استان با تمام توان برای رفع مشکلات اساسی منطقه بیرگان و شهرستان کوهرنگ تلاش خواهد کرد.