معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی با بیان اینکه مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند، گفت: ما امیدواریم که از حدأکثر پتانسیل و ظرفیت بتوانیم برای پاسخگویی به عاشقای امام استفاده کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» در حاشیه مراسم عزاداری محرم در جوار محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب اسلامی افزود: شهادت آقا را به امت اسلامی تسلیت می‌گویم. واقعاً جای ایشان در مراسم روضه خالی‌ست؛ اما خوش به حالشان که به آرزویشان که شهادت بود رسیدند.

 

عارف افزود: از دست دادن امام شهید، بسیار حادثه دلخراش و سنگینی بود؛ اما خداوند بار دیگر نقش شهید و خون شهید را به ما نشان داد. شما می‌بینید بعد از جنگ رمضان، انسجام، وحدت و حضور مردم نسبت به گذشته - که همیشه هم در صحنه بودند - فوق العاده بیشتر شد.

 

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: پیروزی‌های ما در جبهه، نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر بود. واقعیت این است که دشمن ما که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی است، هیچ چاره‌ای جز محترمانه تسلیم شدن نداشت. در این ۴۰ روز گذشته بعد از اینکه حالا یک آتش‌بسی داده شد، عظمت و عزّت ایران و تفکر و فرهنگ نظام ما خودش را نشان داد.

 

وی افزود: وزرای ما در کنفرانس‌های بین‌المللی که می‌روند، می‌گویند وزرای سایر کشور‌ها غیررسمی به ما می‌گویند خوش به حالتان! احساس می‌کنند که کشورهایشان در مقابل آمریکا تحقیر شده‌اند و یک امّت، یک ملّت و یک کشوری پیدا شده که شاخ سلطه‌گران را شکانده است.

 

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: اتفاقاتی که به خصوص در مذاکرات اخیر افتاد، عزت ملّت ما به پشتوانه خون شهدا، امام شهید، حضور مردم و الحمدلله عملکردی که خدا را شاکریم خلف صالح امام شهید، امام سوم انقلابمان داشتند، بوده است. انصافاً رهبری ایشان در سه ماه گذشته در همان مسیر، با نشاط و شادابی و توجه به شرایط کشور و دنیا بوده است.

 

عارف ادامه داد: شعاری که در ستاد بدرقه آقای شهید ایران انتخاب شد؛ یعنی شعار قیام، بخشی از تفکر اسلامی ما است و ارزش معنوی دارد. ما قیام عاشورا می‌گوئیم، قیام ۱۵ خرداد می‌گوئیم، قیام ۲۲ بهمن می‌گوئیم و ما بر این باوریم که این قیام ما را به قله‌ای که امام شهید گفتند می‌رساند.

 

وی افزود: درباره مراسم تشییع، بالاجبار، چون محدودیت فضا داریم و تابستان است و درجه حرارت هوا بالاست، حتی تأمین آب برای آن ۱۵ میلیون جمعیتی که برآورد شده در مراسم تهران شرکت کنند، خیلی کار سختی است.

 

عارف گفت: برآورد جمعیت شرکت کننده شاید حدود سی و چند میلیون نفر بوده علی رغم محدودیت‌هایی که ما داریم. مثلاً بیش از یک میلیون نفر می‌خواستند از عراق به ایران بیایند که حالا با سازوکاری که طراحی شد حل شد. از افغانستان، پاکستان ترکیه و دیگر کشور‌های همسایه تقاضا‌های زیادی است که اجباراً باید از آنها عذرخواهی کنیم و تقاضا کنیم که مراسمی را در همان کشور خودشان برگزار کنند.

 

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: کاش هوا اجازه می‌داد که ما مهمانان بیشتری را بپذیریم. محدودیت‌های امکاناتی‌ای که واقعاً طبیعی است، مساله ایاب و ذهاب؛ اینها مشکلاتی است که ما مجبور شدیم که درباره مهمان‌ها محدودیت‌هایی را قائل باشیم.

 

وی افزود: درباره مهمانان سیاسی هم به همین صورت است، اگرچه یک روز خاص برای این مهمانان در نظر گرفتیم ولی به هر حال مهمانان رسمی باید با تشریفات رسمی پذیرایی بشوند و، چون ما امکاناتمان محدود است باز در خیلی از موارد باید عذرخواهی کنیم، چون استقبال فوق العاده بالا بوده است.

 

عارف گفت: ولی حدأکثر ظرفیت‌مان را به کار خواهیم گرفت، به‌خصوص که میزبان این مراسم مردم هستند. مردم هم همکاری می‌کنند ما امیدواریم که از حدأکثر پتانسیل و ظرفیت بتوانیم برای پاسخگویی به عاشقای امام و مریدای امام و آزادگانی که می‌خواهند بیایند بتوانیم جواب مثبت بدهیم.

 

وی افزود: یک تشکر ویژه از رهبر معظم انقلاب باید بکنم، ان‌شاءالله خداوند عزت‌شان را بیشتر کند. پیام ایشان ظرفیت نظام ما را نشان داد. قبل از اینکه بخواهم وارد محتوای پیام بشوم. اینکه در یک نظام ولایی، ولی‌فقیه با صراحت می‌گویند من نظر دیگری داشتم، اما نظر نهاد ذیربط و قانون‌گذار و مرجع و رئیس‌جمهور را احترام می‌گذارم و قبول می‌کنم. در مورد مذاکره‌کنندگان و افراد هم که ویژگی‌هایشان را مطرح کردند، بسیار آثار مثبتی در دنیا خواهد داشت.

 

عارف گفت: آقا نظراتی داشتند که من نمی‌خواهم مطرح بکنم، ولی احترام گذاشتند، در عین اینکه راهبرد آینده و خط مشی ما و نقشه راه را نشان دادند. مطمئناً این پیام کوتاه و بسیار عمیق، پشتوانه محکمی برای مذاکرات دور دوم هست. من مطمئنم که دوستان و همکاران عزیز تیم مذاکره‌کننده ما، ان‌شاءالله با پشتوانه قوی‌تر از دوره اول بتوانند در راستای به دست‌آوردن و دفاع از حقوق ما عمل کنند.

برچسب ها: عارف ، رهبر معظم انقلاب ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
و مردم پشت سر رهبر عزیز یعنی سید مجتبی خامنه ای هستند تا خواسته هایش تحقق یابد
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
تو این فاصله شما مثل اون روزی که از فرانسه خون آلوده خریدین الان هم محصولات و داروی آلودن آغشته به انواع بیماری از آمریکا بخرید عین خیالتون هم نیست که آمریکا داره شکستش رو چندین برابر بدتر جبران می‌کنه ۹۰ میلیون ایرانی رو به بیماری مبتلا می‌کنه و دارو ی همون بیماری رو هم به شرط نفت و اورانیوم مفتی میخواد بده
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۰۳ تير ۱۴۰۵
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