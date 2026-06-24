باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود برادران نصیری، مدیرعامل شرکت گاز گیلان از اجرای ۸ پروژه همکاری با شرکت‌های کارور در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در این استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف، به ویژه مشترکان پرمصرف خانگی، گلخانه‌ها و صنایع در دست اقدام است.

او افزود: بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هدررفت گاز به عنوان نقشه راهبردی شرکت گاز گیلان برای رسیدن به هدف صرفه جویی بیش از ۲۱ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف استان در سال ۱۴۰۵ در حال پیگیری است. مدیرعامل شرکت گاز گیلان تصریح کرد: تاکنون با ۵ شرکت کارور در قالب اجرای ۸ طرح بهینه سازی در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی قرارداد منعقد شده است.

به گفته برادران نصیری، در بخش خانگی، طرح خانه‌های گرم در شهرستان آستانه اشرفیه با عقد قرارداد همکاری با شرکت کارور در دست اجرا است که شامل فرهنگ سازی، بهینه‌سازی تجهیزات داخلی (بخاری، آبگرمکن، پکیج و اجاق گاز) و اصلاح ابنیه (نظیر تعویض پنجره‌ها و عایق کاری دیوار‌ها و درزبندی پنجره ها) است و پیش‌بینی می‌شود امسال با اجرای کامل این طرح حداقل ۳ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی شود و پس از آستانه اشرفیه، این طرح مرحله به مرحله به تمامی نقاط استان گسترش خواهد یافت.

او همچنین گفت: بهینه‌سازی تجهیزات ۱۰۰ گلخانه در گیلان شامل تعویض پلاستیک‌ها، تنظیم مشعل‌ها و استانداردسازی تجهیزات گرمایشی با هدف صرفه‌جویی در دست اجرا است. با هوشمندسازی ۲۰۰ موتورخانه در بخش‌های اداری، مدارس و مسکونی نیز حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی سالانه ایجاد خواهد شد، بهینه‌سازی ۲۰۰ موتورخانه در واحد‌های صنعتی و استخر‌ها هم صرفه‌جویی یک میلیون مترمکعبی را محقق خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان افزود: بهینه‌سازی هزار و ۲۴ واحد موتورخانه، هوشمندسازی ۲۴۸ موتورخانه، طرح تعویض ۱۰ هزار بخاری راندمان بالا و طرح جایگزینی ۵۰ هزار اتصال مفصلی از جمله طرح‌های در دست اقدام امسال مصوبه شورای اقتصاد است. برادران نصیری با تأکید بر مدیریت بهینه مصرف گاز تصریح کرد: مجموع پیش‌بینی صرفه‌جویی سالانه انرژی در استان گیلان بر اساس این طرح‌ها معادل ۲۱ میلیون و ۸۹۱ هزار مترمکعب گاز است.

منبع: روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان