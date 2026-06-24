باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

ویدئویی از حمله تعدادی از گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا پس از برافراشتن پرچم فلسطین را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - گردشگران اسرائیلی در اسپانیا به یک غذافروشی خیابانی که پرچم فلسطین را برافراشته بود، حمله کردند. ویدئوی این اقدام را مشاهده می‌کنید.

 

مطالب مرتبط
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
young journalists club

مخالفت ارتش لبنان با طرح امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
young journalists club

دو رژیم جنایتکاری که هرگز از هم جدا نیستند + فیلم

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
young journalists club

مردمانی که با وجود ویرانی منازلشان، بازهم تسلیم نمی‌شوند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 ایران، تنها کشوری است که مقابل قدرت‌های زورگو ایستاده است! + فیلم
۷۶۷
 اظهارات شنیدنی فوتبالیست پیشکسوت ایرانی در بی‌بی‌سی؛

 ایران، تنها کشوری است که مقابل قدرت‌های زورگو ایستاده است! + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۷۴۷

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۶۶۱

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم
۶۰۹

اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۹۴

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha