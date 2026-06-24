حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u063a\u0630\u0627\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u0641\u0631\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n