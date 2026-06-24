باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مردم استان چهارمحال و بختیاری امروز چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ همزمان با ۹ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، به عزاداری و سوگواری در سالروز شهادت مظلومانه و جانسوز سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و یاران باوفای ایشان میپردازند.
مردم عزادار و سیاه پوش این استان در سوگ و مظلومیت شهدای کربلا بویژه حضرت سیدالشهدا (ع)، اشک ماتم میریزند و بر سر و سینه میزنند.
مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) و شهدای کربلا که هر سال از اول ماه محرم آغاز میشود، در روزهای تاسوعا و عاشورا، جلوه دیگری به خود میگیرد و با شور خاصی پیگیری میشود.
همه ساله در ماه محرم آیینهای سنتی خیمه سوزان طاقانک، گِلمالی در شهر بن، مراسم علمگردانی در فرخ شهر، فرو کردن علم در گرداب بن، تعزیهخوانی حضرت قاسم در طاقانک و آیین سنتی آقا سلام برگزار میشود.
همچنین مراسمهای عزاداری از جمله سینهزنی، زنجیرزنی در مساجد و حسینیهها و هیئتهای مذهبی در استان در حال برگزاری است.
فرهنگ عاشورا یکی از درخشانترین و تأثیرگذارترین جلوههای معنوی و معرفتی است که بیش از ۱۴۰۰ سال سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده و تا امروز ماندگار مانده است.
از مهمترین ابزارهای حفظ و ترویج این فرهنگ، هنر تعزیهخوانی و شبیهخوانی است و امروز در سطح چهارمحالوبختیاری نزدیک به ۲۰۰ گروه تعزیهخوان فعالیت میکنند که نقش مهمی در زنده نگه داشتن فرهنگ و معارف عاشورایی دارند.
برپایی مجالس روضهخوانی و قرائت زیارت عاشورا، طبخ و توزیع غذای گرم بین نیازمندان، اجرای دمام زنی در خیمهگاهها از جمله برنامههایی است که همزمان با دهه نخست محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی در چهارمحال و بختیاری اجرا میشود.
فردا نیز مراسم اجتماع عاشورائیان همراه با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۱۰ صبح در مصلای بزرگ امام خمینی ره شهرکرد برگزار میشود.