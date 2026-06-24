باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در نشست بررسی برنامههای جبرانی و حمایتی دانشآموزان، با اشاره به نتایج اجرای طرح «حامی»، اظهار کرد: شناسایی دقیق دانشآموزان نیازمند حمایت آموزشی باید بر اساس دادههای معتبر ارزشیابی و تحلیلهای استانی و منطقهای انجام شود و همه استانها موظف هستند وضعیت دانشآموزان نیازمند مداخله را بهصورت دقیق پایش کنند.
وی با تأکید بر اینکه برنامههای جبرانی تابستانی باید نسبت به سال گذشته حداقل دو تا سه برابر توسعه یابد، افزود: پوشش حداکثری دانشآموزان نیازمند حمایت آموزشی باید در دستور کار قرار گیرد و هیچ دانشآموزی به دلیل ضعف یادگیری از خدمات آموزشی محروم نماند.
وزیر آموزشوپرورش طرح «حامی» را یکی از مهمترین برنامههای وزارتخانه برای مقابله با فقر یادگیری دانست و گفت: فقر یادگیری یکی از عوامل مهم ترک تحصیل و بروز آسیبهای اجتماعی است و باید از طریق مداخلات آموزشی هدفمند و مستمر کاهش یابد.
کاظمی بر تشکیل پایگاههای جبرانی تابستانی در مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: تعداد پایگاهها باید متناسب با جمعیت دانشآموزان نیازمند حمایت تعیین شود و تمامی مراحل اجرا، از شناسایی دانشآموزان تا ارزیابی نتایج، در قالب یک نظام مشخص و قابل نظارت انجام گیرد.
وی همچنین خواستار ایجاد سامانه پایش و داشبورد مدیریتی برای رصد عملکرد پایگاههای جبرانی شد و افزود: اطلاعات مربوط به تعداد دانشآموزان، معلمان، کلاسها و نتایج آموزشی باید بهصورت برخط در اختیار مدیران قرار گیرد تا امکان نظارت مستمر فراهم شود.
استفاده حداکثری از ظرفیت معلمان حقالتدریس
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت معلمان حقالتدریس در تابستان، تصریح کرد: با برنامهریزی انجامشده، حقوق این معلمان در ماههای تابستان پرداخت خواهد شد و اولویت بهکارگیری آنان در کلاسهای جبرانی و آموزشی است.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت معلمان بازنشسته، دانشجومعلمان، نیروهای داوطلب، گروههای جهادی، خیریهها و سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: این ظرفیتها باید بهصورت سازمانیافته و تحت نظارت آموزشوپرورش در خدمت ارتقای یادگیری دانشآموزان قرار گیرد.
آموزش رایگان برای دانشآموزان نیازمند
کاظمی دریافت هرگونه وجه از خانوادهها برای حضور دانشآموزان در برنامههای جبرانی را مغایر اهداف حمایتی این طرح دانست و خاطرنشان کرد: برنامههای جبرانی و حمایتی باید برای دانشآموزان نیازمند بهصورت رایگان اجرا شود.
وی با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از مناطق محروم، افزود: در تخصیص منابع و امکانات باید عدالت آموزشی مورد توجه قرار گیرد و استانهای محروم، مناطق مرزی و مناطقی که با کمبود امکانات آموزشی یا تراکم بالای دانشآموزی مواجه هستند، از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
وزیر آموزشوپرورش دستور تهیه درخواست اعتبار ویژه برای اجرای برنامههای جبرانی، پایگاههای آموزشی، فعالیتهای تابستانی و جبران زمان آموزشی از دسترفته را صادر کرد و خواستار ارائه پیشنهاد مشخص به دولت در این زمینه شد.
کاظمی با اشاره به تعطیلیهای آموزشی و شرایط خاص ماههای اخیر، تأکید کرد: وزارت آموزشوپرورش خود را موظف میداند از همه ظرفیتهای موجود برای جبران زمان آموزشی از دسترفته، ارتقای کیفیت یادگیری و کاهش شکافهای آموزشی استفاده کند.
تأکید بر تجهیز هنرستانها و توسعه آموزشهای مهارتی
وی بر ضرورت تأمین تجهیزات هنرستانها و حمایت از آموزشهای مهارتی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی اعتبارات مربوط به تجهیز هنرستانها و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای شد.
هدف نهایی؛ عدالت آموزشی و کاهش بازماندگی از تحصیل
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه برنامههای تابستانی باید با رویکرد «تقویت بنیه علمی و جبران زمان آموزشی از دسترفته» اجرا شود، گفت: هدف نهایی این برنامهها ارتقای کیفیت آموزشی، کاهش فقر یادگیری، جلوگیری از ترک تحصیل و فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان کشور است.
منبع: وزارت آموزش و پرورش