امروز نظام اسلامی با ناکام گذاشتن دشمن در جنگ رمضان و تحمیل اراده خود در تنگه هرمز هندسه قدرت جهان را تغییر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات اروپا که گویا فراموش کردهاند دوران استعمار تمام شده است، خواستار گنجانده شدن قدرت موشکی و قدرت منطقهای ایران در تفاهم ایران و آمریکا شدهاند، اما واقعیتها نشان میدهد نقشه آنها برای تجزیه منطقه با حضور و نفوذ منطقهای ایران شکست خورده و دیگر نمیتوانند به دوران جولان در غرب آسیا بازگردند.
نظام سلطه همواره میخواهد ملتهای استوار و مستقل را از مولفههای اقتدارشان جدا کند، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دانش و ایمان مردم از این گردنههای سخت عبور کرده است.
امروز نظام اسلامی با ناکام گذاشتن دشمن در جنگ رمضان و تحمیل اراده خود در تنگه هرمز هندسه قدرت جهان را تغییر داده و غرب به پایان دوران تکقطبی رسیده است. در این شرایط، مقامات اروپا که با تهدیدهای ترامپ برای خروج از ناتو و کاهش تیپها و تجهیزات رزمی آمریکا در این قاره مواجهاند، خواستار گنجانده شدن قدرت موشکی و منطقهای ایران در توافق ایران و آمریکا شدهاند، اما میدانند عصر دیکتهنویسی به پایان رسیده است و خلع سلاح ایران، خیالی باطل است.
رئیسجمهور فرانسه گویا فراموش کرده دوران استعمار تمام شده است. مکرون در پی تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا، در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، بار دیگر با مطرح کردن موضوع برنامه موشکی ایران، زیادهخواهانه خواستار گنجاندن برنامه موشکهای بالستیک در مذاکرات و توافق آتی تهران و واشنگتن شد.
موشک، ستون فقرات بازدارندگی است. مکرون فکر نکند با هیاهوی رسانهای میتواند اراده ملت را سست کند. درباره مؤلفههایی که مایه امنیت و استقلال و پیشرفت ما است، مذاکره نمیکنیم. کلمات زیادهخواهانه دشمن، عزم ایران را برای تقویت بیشتر این مؤلفههای قدرت جزمتر میکند.
آنها میخواهند ایران را خلع سلاح کنند تا دوباره نظم منطقه را به نفع رژیمهای دستنشانده خود عوض کنند. توان موشکی، محصول خلاقیت فرزندان انقلاب و استقلال علمی ما است. در مکتب انقلاب، دفاع از دین، ناموس و وطن در هیچ توافقی معامله نمیشود.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز همصدا با سایر مقامات اروپایی، در شبکه اجتماعی ایکس خواستار آن شد که موضوع برنامه موشکی ایران و حمایت از گروههای مقاومت، بخشی از هرگونه توافق احتمالی بین ایران و آمریکا باشد. وی ادعا کرد که هر توافقی باید منجر به توقف برنامههای هستهای، پایان دادن به برنامه موشکهای بالستیک ایران و فعالیتهای منطقهای کشورمان شود.
دشمن با این حرفها میخواهد جغرافیای مقاومت را محدود کند تا دوباره به دوران جولان آزادانه خود در غرب آسیا برگردد. اینکه توافق باید به فعالیتهای منطقهای پایان دهد، یعنی آنها با مقاومت و اقتدار ما مشکل دارند. مقاومت، ریشه در ظلمناپذیری و عدالتخواهی ما دارد. اروپا میخواهد این ظلمناپذیری و عدالتخواهی را با برچسب بیثباتکننده سرکوب کند.
حضور ایران در منطقه با حکمت امام شهید، عامل شکست نقشههای شوم آنها برای تجزیه کشورها و به خاک سیاه نشاندن ملتها بوده است. حالا که نقشههایشان نقش بر آب شده، با عصبانیت میخواهند توان موشکی ایران را نابود کنند.
غرب که با نابودی پایگاههای نظامی آمریکا و هدف قرار گرفتن منافع اسرائیل با قدرت موشکی ایران در جنگ رمضان مواجه شد و قبلا با ایجاد و پشتیبانی از داعش منطقه را ناامن کرد، امروز از اقتدار ما میترسد. رئیس کمیسیون اروپا نباید برای دفاع ما و برنامه هستهای ما تعیین تکلیف کند. ما نه اجازه میدهیم کسی به موشکهای ما دستدرازی کند، نه میگذاریم کسی به رابطه ما با جریان مقاومت خدشهای وارد کند و نه تحمل میکنیم که دشمن درباره برنامه هستهای ما حرف بزند.
اروپا باید یاد بگیرد که به جای دخالت در امنیت ما، به فکر فروپاشی اخلاقی و اقتصادی خودش باشد. امنیت، اقتدار و پیشرفت ایران، قابل مذاکره نیست؛ این درس مهم مکتب انقلاب است. گفتمان انقلاب اسلامی به ما آموخته است که «هیهات من الذله». قدرت موشکی ایران بازوی اقتدار و ضمانت امنیت مردم است و اروپا باید از یاوهگویی خودداری کند.
این فشارها، بخشی از یک جنگ ترکیبی است و استیصال غرب در برابر قدرت ایران اسلامی را نشان میدهد. موشکهای ایران، خواب اروپا برای بازگشت به دوران استعمار و تحقیر ملتها را آشفته کرده است. آنها با ادعای بیثباتسازی، در حال فرافکنی در قبال بحرانهایی هستند که میسازند.
اروپا متوجه باشد که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که با چند کلمه بیانیه و تهدید مسیرش را تغییر دهد. تهدید شود، عزمش برای اقدام متقابل، اقتدار و پیشرفت بیشتر میشود. ایران اسلامی با حفظ و ارتقاء امنیت ملی خود، اجازه نمیدهد مقام بیگانه با توئیتهای مسخره، برایش تعیین تکلیف کند.
این ایستادگی، هزینه دارد، اما هزینهاش بسیار کمتر از ذلت سازش است. هر جا عقبنشینی کردیم، آنها جلوتر آمدند و ضربه زدند. اروپا باید به واقعیت ایران قوی تن دهد. مواضع مقامات اروپا ثابت میکند که ما در مسیر درست قدم برمیداریم.
با همین گفتمان «ما میتوانیم» آینده را خواهیم ساخت و دشمن را برای همیشه ناامید خواهیم کرد. در این آینده، موشکها، قدرت منطقهای و برنامه هستهایمان بخشهای مهمی از قدرت، امنیت، پیشرفت، ثبات و اعتلای ایران هستند و اروپای زیادهخواه تماشاچی افول خودش خواهد بود.
منبع: فارس