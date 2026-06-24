آسمان مازندران از امروز چهارشنبه تافردا پنج شنبه صاف و عصر‌ها و شب بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان با بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت:آسمان استان امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه صاف و آفتابی و گاهی با افزایش ابرهمراه خواهد بود، اما عصر‌ها و شب بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان با بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه جمعه و شنبه هفته آینده از ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و با افزایش نسبی دما همراه است، افزود: از اواخر وقت شنبه هفته آینده وزش باد و افزایش ابر را خواهیم داشت.

نوروزیان گفت: یکشنبه و دوشنبه هفته آینده علاوه بر کاهش دما آسمان استان ابری و بارانی پیش بینی می‌شود و مقدار بارش‌ها قابل ملاحظه است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز قراخیل قائمشهر، دشت ناز و ساری با ۳۱ درجه سانتیگراد و صبح امروز دلیر چالوس با ۹ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز با موج متوسط همراه است از شب مواج می‌شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
باران در راه است
تداوم هوای گرم تا یکشنبه آینده در مازندران
تداوم هوای خنک در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس امروز یکطرفه می‌شود 
تعویق ۲ ساعته آغاز به کار ادارات مازندران در روز شنبه
آمادگی برای حماسه تاریخی حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید
حمایت از جهش تولید در قطب کشاورزی؛ بیش از پنج میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای در بابل توزیع شد
آخرین وضعیت ترافیکی در محور‌های مواصلاتی مازندران 
آخرین اخبار
آمادگی برای حماسه تاریخی حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید
آخرین وضعیت ترافیکی در محور‌های مواصلاتی مازندران 
حمایت از جهش تولید در قطب کشاورزی؛ بیش از پنج میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای در بابل توزیع شد
تعویق ۲ ساعته آغاز به کار ادارات مازندران در روز شنبه
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس امروز یکطرفه می‌شود 