باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت:آسمان استان امروز چهارشنبه و فردا پنج شنبه صاف و آفتابی و گاهی با افزایش ابرهمراه خواهد بود، اما عصرها و شب بویژه در دامنهها و ارتفاعات غربی استان با بارشهای پراکنده باران پیش بینی میشود.
او با اشاره به اینکه جمعه و شنبه هفته آینده از ناپایداریها کاسته میشود و با افزایش نسبی دما همراه است، افزود: از اواخر وقت شنبه هفته آینده وزش باد و افزایش ابر را خواهیم داشت.
نوروزیان گفت: یکشنبه و دوشنبه هفته آینده علاوه بر کاهش دما آسمان استان ابری و بارانی پیش بینی میشود و مقدار بارشها قابل ملاحظه است.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز قراخیل قائمشهر، دشت ناز و ساری با ۳۱ درجه سانتیگراد و صبح امروز دلیر چالوس با ۹ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته نوروزیان دریا امروز با موج متوسط همراه است از شب مواج میشود.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران