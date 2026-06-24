وزیر دفاع دانمارک اعلام کرد این کشور برای تقویت حضور نظامی خود در گرینلند، اعزام سربازان به این جزیره خودگردان را آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران  جوان؛ مینا عظیمی - جپه بروس، وزیر دفاع دانمارک، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولتش اعزام سربازان به گرینلند، قلمرو خودگردان دانمارک، را آغاز خواهد کرد. این اقدام با هدف تقویت حضور نظامی دانمارک در این جزیره قطبی انجام می‌شود.

بروس در پاسخ به یک سوال پارلمانی توضیح داد که این سربازان جدید در کنار سربازان حرفه‌ای مستقر خواهند شد و در ماموریت‌های مختلفی که توسط نیرو‌های مسلح در آنجا انجام می‌شود، شرکت خواهند کرد.

تلویزیون دانمارکی تی‌وی ۲ پیش از این گزارش داده بود که ارتش در حال بررسی اعزام سربازان وظیفه به گرینلند از ماه سپتامبر است، چرا که کپنهاگ در بحبوحه افزایش فشار آمریکا، حضور نظامی خود را در این جزیره تقویت می‌کند.

این اقدام پس از انتقاداتی صورت می‌گیرد که جی دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۵ علیه دانمارک مطرح کرد و آن را به بی‌توجهی به امنیت گرینلند متهم نمود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز در اوایل سال ۲۰۲۶ با رد نکردن احتمال استفاده از زور برای تصرف این جزیره، جنجال به پا کرد، هرچند بعدا از این موضع خود عقب‌نشینی کرد.

پس از جنگ اوکراین، دانمارک تصمیم گرفت دوره خدمت اجباری سربازی را به ۱۱ ماه افزایش دهد و استخدام زنان را نیز شامل شود، با هدف افزایش آمادگی نیرو‌های مسلح و افزایش توانایی آنها برای انجام مأموریت‌های عملیاتی.

مقامات دانمارکی هنوز تعداد سربازانی که به گرینلند اعزام خواهند شد، ماهیت وظایفی که انجام خواهند داد یا تاریخ نهایی استقرار آنها را فاش نکرده‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جزیره گرینلند ، دونالد ترامپ ، ارتش دانمارک
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
به مدد ایران..خطر ترامپ.از کوبا و گروئینلند دفع شد
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