باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم

شهرک‌نشینان صهیونیست درختان زیتون در مسافر یطا در کرانه باختری را قطع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرک‌نشینان صهیونیست به مزارع زیتون فلسطینیان در منطقه مسافر یطا در جنوب کرانه باختری یورش برده و اقدام به قطع و تخریب درختان زیتون کردند.

 

مطالب مرتبط
قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم
young journalists club

مخالفت ارتش لبنان با طرح امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم

قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم
young journalists club

دلتنگی مادر برای ۸ فرزند شهیدش + فیلم

قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم
young journalists club

مردمانی که با وجود ویرانی منازلشان، بازهم تسلیم نمی‌شوند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 ایران، تنها کشوری است که مقابل قدرت‌های زورگو ایستاده است! + فیلم
۷۶۷
 اظهارات شنیدنی فوتبالیست پیشکسوت ایرانی در بی‌بی‌سی؛

 ایران، تنها کشوری است که مقابل قدرت‌های زورگو ایستاده است! + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۷۴۷

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۶۶۱

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم
۶۰۹

اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۹۴

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha