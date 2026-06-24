مدیر جهادکشاورزی شهرستان چالوس از معرفی ۱۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مراجع قضایی خبر داد.

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باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - درزی نیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: جلسه کمیسیون تقویم و قیمتگذاری شهرستان چالوس با دستور کار بررسی پروندههای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برگزار شد.
او با اشاره به اهمیت حفظ اراضی حاصلخیز کشاورزی به عنوان زیربنای امنیت غذایی، از معرفی ۱۹ فقره پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مراجع قضایی خبر داد.
درزی نیا با بیان اینکه هرگونه ساختوساز و دیوارکشی در اراضی زراعی و باغها که مانع از تداوم تولید شود، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب میشود، گفت: برابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع بوده و مرتکبان علاوه بر تخریب بنا و اعاده وضع به حالت سابق، به پرداخت جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش زمین نیز محکوم میشوند.