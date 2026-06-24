باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طلا امروز چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد، زیرا دلار در بحبوحه انتظارات برای افزایش نرخ بهره در آمریکا تقویت شد، در حالی که سرمایهگذاران منتظر مذاکرات بین آمریکا و ایران هستند.
قیمت طلا در معاملات لحظهای با ۰.۵ درصد کاهش به ۴۰۸۷.۶۸ دلار در هر اونس رسید که پایینترین سطح از ۱۱ ژوئن تاکنون است.
قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت با ۱.۱ درصد کاهش به ۴۱۰۵.۴۰ دلار رسید. از سویی دیگر دلار به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسید.
طبق ابزار فد واچ گروه CME، معاملهگران انتظار دارند که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) امسال سه بار نرخ بهره را افزایش دهد.
سرمایهگذاران منتظر انتشار دادههای هزینههای مصرف شخصی آمریکا، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای اندازهگیری تورم، در روز پنجشنبه هستند تا سرنخهای بیشتری در مورد سیاست پولی به دست آورند.
مدیرعامل بورس طلا و کالای دبی به رویترز گفت که این بورس قراردادهای آتی طلا در همان روز را راهاندازی خواهد کرد و هدف آن بهرهبرداری از تقاضا برای داراییهای امن و ماهیت سریعتر زیرساختهای تجاری برای افزایش نقدینگی در بازار فلزات امارات است.
شورای طلای غنا روز سهشنبه اعلام کرد که از ماه ژوئیه سیستم قیمتگذاری طلای خود را با شاخص بورس فلزات لندن که در سطح بینالمللی شناخته شده است، هماهنگ خواهد کرد و برای تشدید نظم بازار و جلوگیری از تجارت بدون نظارت، سقف سختی را برای قیمتهای خرید اعمال خواهد کرد.
در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره با ۱.۱ درصد کاهش به ۶۱.۳۶ دلار در هر اونس در معاملات نقدی رسید، پلاتین با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۶۳۷.۳۴ دلار و پالادیوم با ۱.۲ درصد کاهش به ۱۲۲۳.۲۹ دلار در هر اونس رسید.
منبع: المیادین