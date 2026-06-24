قیمت جهانی طلا تحت تاثیر تقویت دلار و افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره آمریکا کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طلا امروز چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد، زیرا دلار در بحبوحه انتظارات برای افزایش نرخ بهره در آمریکا تقویت شد، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر مذاکرات بین آمریکا و ایران هستند.

قیمت طلا در معاملات لحظه‌ای با ۰.۵ درصد کاهش به ۴۰۸۷.۶۸ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح از ۱۱ ژوئن تاکنون است.

قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت با ۱.۱ درصد کاهش به ۴۱۰۵.۴۰ دلار رسید. از سویی دیگر دلار به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر رسید.

طبق ابزار فد واچ گروه CME، معامله‌گران انتظار دارند که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) امسال سه بار نرخ بهره را افزایش دهد.

سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای اندازه‌گیری تورم، در روز پنجشنبه هستند تا سرنخ‌های بیشتری در مورد سیاست پولی به دست آورند.

مدیرعامل بورس طلا و کالای دبی به رویترز گفت که این بورس قرارداد‌های آتی طلا در همان روز را راه‌اندازی خواهد کرد و هدف آن بهره‌برداری از تقاضا برای دارایی‌های امن و ماهیت سریع‌تر زیرساخت‌های تجاری برای افزایش نقدینگی در بازار فلزات امارات است.

شورای طلای غنا روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ماه ژوئیه سیستم قیمت‌گذاری طلای خود را با شاخص بورس فلزات لندن که در سطح بین‌المللی شناخته شده است، هماهنگ خواهد کرد و برای تشدید نظم بازار و جلوگیری از تجارت بدون نظارت، سقف سختی را برای قیمت‌های خرید اعمال خواهد کرد.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره با ۱.۱ درصد کاهش به ۶۱.۳۶ دلار در هر اونس در معاملات نقدی رسید، پلاتین با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۶۳۷.۳۴ دلار و پالادیوم با ۱.۲ درصد کاهش به ۱۲۲۳.۲۹ دلار در هر اونس رسید.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت طلا ، ارزش دلار ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
پشت‌پرده توافق ایران و آمریکا از زبان نخست‌وزیر پاکستان
کاهش قیمت نفت در سایه امید به ازسرگیری عبور از تنگه هرمز
تشریح جزئیات اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
آخرین اخبار
موجودی نفت خام آمریکا ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافته است
آمریکا پس از ماه‌ها تعطیلی سفارت خود را در کویت بازگشایی کرد
ادامه روند کاهشی بهای نفت خام
ترامپ با تولیدکنندگان تجهیزات نظامی دیدار می‌کند
گفت‌وگوی نخست وزیر قطر با همتای پاکستانی درباره وضعیت توافق ایران و آمریکا
ادعای سنتکام درباره کشتن سرکرده داعش در حمله هوایی به سوریه
اتحادیه اروپا در حال بررسی آموزش ارتش و پلیس لبنان
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
ترامپ خواستار تحقیق درباره گران‌فروشی بنزین در آمریکا شد
پسکوف: سلاح هسته‌ای تنها مانع وقوع جنگ جهانی است
قیمت نفت در حال کاهش است
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
ترامپ از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی