وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد طبق توافق انجام‌شده، تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات، یک خط ارتباط مستقیم خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس توافق حاصل‌شده، یک خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات و سوءتفاهم‌ها ایجاد خواهد شد.

او افزود: «ما با هر دو طرف آمریکایی و ایرانی در تماس هستیم تا یادداشت تفاهم به شکلی موثر اجرا شود.»

پیش از این شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سخنرانی خود در جمع نمایندگان پارلمان در مجلس فدرال، از توافق اخیر ایران و آمریکا در سوئیس استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت تقویت امنیت و ثبات در منطقه و جهان توصیف کرد.

شریف تاکید کرد که پاکستان همواره از گفت‌و‌گو و دیپلماسی به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل مناقشات حمایت کرده است، شریف افزود که این توافق، موفقیت رویکرد مبتنی بر تفاهم و مذاکره را نشان می‌دهد و پیشرفت مثبت بین دو طرف، نه تنها در سطح غرب آسیا بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحولی خوشایند است.

نخست وزیر پاکستان در افشای جزئیات پشت پرده میانجیگری گفت: «ما یک شبانه‌روز کامل را صرف تهیه بیانیه نهایی کردیم و به لطف خدا، نه تنها جنگ بین آمریکا و ایران متوقف شد، بلکه توافق شد که کمیته‌های فنی برای توافق در مورد بسیاری از مسائل جزئی تشکیل شوند و رایزنی‌ها برای ۶۰ روز آینده ادامه یابد که منجر به صلح طولانی مدت خواهد شد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، اسلام آباد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۳ تير ۱۴۰۵
چند صباح دیگه خواهید فهمید که پاکستان بی لِوِل، براتون چه نقشه ها داره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
پس زین پس دیگه مرگ بر آمریکا گفتن و پرچم آمریکا را آتش زدن جرم محسوب شده و مجازات داره ؟؟؟ خخخخخخخخخخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
امان از گندم کالیفرنیا
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
گندم ترایخته بجنل امریکایی

نباید رو سفره ایرانیان باشه

از اون ور دنیا و هزینه حمل و نقل از پول بلوکه ایران!؟؟


ظلم بزرگی هس در حق ما ایرانیان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مراقب جاسوسی و رد یابی آمریکایی ها در تماسها باشید!!!
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
خیلی خوب است چون ما خودمان تصمیم می گیریم و می توانیم حرفمان را به طرف مقابل برسانیم
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ارتباط گرگ و میش هرگز
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
الهی هرکس میخادبه کشورماضرربرسونه،شرش بخوره به خودش
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
بسیار عالی به امید روابط سازنده دو کشور
۲۵
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۰۳ تير ۱۴۰۵
روابط سازنده از همه چیز بهتر است ، خواسته اکثر ملت هم همینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اگه خط مستقیم برقرار شد دو سه تا خط داخلی هم به مردم بدهید بد نیست .
۵
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۱:۱۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سلام،

آمریکا و ترامپ در اسفند ۱۴۰۴ در خلیج همیشه فارس
از پای درآمدند، شما با روح آنها ارتباط دارید.
۲۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
داری تیکه میندازی ناقلا !!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
الهی شکر
۱۶
۲۹
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