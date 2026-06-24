باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس توافق حاصل‌شده، یک خط ارتباط مستقیم میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز مشکلات و سوءتفاهم‌ها ایجاد خواهد شد.

او افزود: «ما با هر دو طرف آمریکایی و ایرانی در تماس هستیم تا یادداشت تفاهم به شکلی موثر اجرا شود.»

پیش از این شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سخنرانی خود در جمع نمایندگان پارلمان در مجلس فدرال، از توافق اخیر ایران و آمریکا در سوئیس استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت تقویت امنیت و ثبات در منطقه و جهان توصیف کرد.

شریف تاکید کرد که پاکستان همواره از گفت‌و‌گو و دیپلماسی به عنوان وسیله‌ای برای حل و فصل مناقشات حمایت کرده است، شریف افزود که این توافق، موفقیت رویکرد مبتنی بر تفاهم و مذاکره را نشان می‌دهد و پیشرفت مثبت بین دو طرف، نه تنها در سطح غرب آسیا بلکه در سطح بین‌المللی نیز تحولی خوشایند است.

نخست وزیر پاکستان در افشای جزئیات پشت پرده میانجیگری گفت: «ما یک شبانه‌روز کامل را صرف تهیه بیانیه نهایی کردیم و به لطف خدا، نه تنها جنگ بین آمریکا و ایران متوقف شد، بلکه توافق شد که کمیته‌های فنی برای توافق در مورد بسیاری از مسائل جزئی تشکیل شوند و رایزنی‌ها برای ۶۰ روز آینده ادامه یابد که منجر به صلح طولانی مدت خواهد شد.»

منبع: الجزیره