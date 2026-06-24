باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی است که خدمات بانکی برخی از بانکها با اختلالاتی مواجه شده و مشکلاتی را برای انجام انجام خدمات بانکی مانند پرداخت اقساط مشتریان به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در خدمات بانکی بانک تجارت ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام خدمات بانکی بانک تجارت به حالت عادی برنگشته است. الان چند روز است که میخواهم قسط وام پرداخت کنم، باید به شماره کارت مجازی واریز شود، اما انجام نمیشود، جالب است که هر روز جریمه دیرکرد محاسبه میشود. در صورتی که مقصر من نیستم.