شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در خدمات بانکی بانک تجارت ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی است که خدمات بانکی برخی از بانک‌ها با اختلالاتی مواجه شده و مشکلاتی را برای انجام انجام خدمات بانکی مانند پرداخت اقساط مشتریان به وجود آورده است. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در خدمات بانکی بانک تجارت ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام خدمات بانکی بانک تجارت به حالت عادی برنگشته است. الان چند روز است که می‌خواهم قسط وام پرداخت کنم، باید به شماره کارت مجازی واریز شود، اما انجام نمی‌شود، جالب است که هر روز جریمه دیرکرد محاسبه می‌شود. در صورتی که مقصر من نیستم.

برچسب ها: خدمات بانکی ، اختلال ، مشکلات مردم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۵۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سلام دخترم در روستای اسلامشهر یک آپارتمان ۴۴ متری خرید ۲۳ ام خرداد باید سند میزدیم خدا شاهده دیر کرد روزی یک میلیون تومان است چرا اختلال بانک تجارت را درست نمی‌کنید کی میخواد جریمه دبر کرد سند زدند آپارتمان مان بشود جواب بدهید چرا سیستم بانک ها قویی نیستند همش دردسر باید برخورد کنید با مسولینی که نتوانستند جلوی حکر ها را بگیرند دشمن همیشه بوده برای ضربه زدن باید جوابگو باشید بانک مرکزی هم ساکت نشته اصلا حرفی نمی‌زند
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اختلال بانک تجارت مشتریان را به دردسر انداخت
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