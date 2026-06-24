رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از اعمال محدودیت ترافیکی تاسوعا و عاشورا در بیرجند خبر داد.

سرهنگ محمد رضا خسروی گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور، افزایش ضریب ایمنی برای عابرین و عزاداران حسینی و جلوگیری از مشکلات ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورا، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی به شرح ذیل اجرا خواهد شد.
 
مراسم صبح تاسوعا
 
ممنوعیت توقف و تردد از ساعت ۷ صبح در خیابان منتظری-خیابان حکیم نزاری-خیابان شهید کوشه‌ای و میدان شهدا
 
مراسم بعداز ظهر تاسوعا
 
ممنوعیت توقف و تردد از ساعت ۱۶ در خیابان جمهوری حدفاصل میدان امام (ره) تا میدان امام حسین (ع) و بالعکس
 
مراسم شب عاشورا
 
(الف) - ممنوعیت تردد در کلیه مسیر‌های منتهی به دارالشفای حضرت فاطمه زهرا (س) -شامل: خیابان جمهوری- سه راهی اسدی- میدان طالقانی -خیابان شهید مطهری وکوچه‌های منتهی به دارالشفاء- کوچه انقلاب ۶ (مطهری ۹ کوچه مسجدآیتی)
(ب) -توقف وسایل نقلیه در خیابان شهید مطهری از ساعت ۱۸ ممنوع خواهد بود.
 
مراسم روز عاشورا
 
۱- میدان شهدا-خیابان منتظری
۲- خیابان طالقانی – کوچه طالقانی ۹ (کوچه بیمارستان)
۳- چهارراه انقلاب- خیابان انقلاب-میدان امام حسین (ع)
۴- میدان امام ره– خیابان جمهوری تا میدان امام حسین (ع)
۵- خیابان مطهری –سه راهی اسدی
۶- خیابان موسی بن جعفر-بلوار حضرت ابوالفضل (ع)

ممنوعیت تردد و توقف وسایل نقلیه خواهند داشت ضمن اینکه بلوار پیامبر اعظم (ص) و پارکینگ‌های حاشیه‌ای بهشت متقین سرتاسر محل پارک خودرو‌ها خواهد بود.
 
سرهنگ خسروی افزود: به شهروندان توصیه می‌شود در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی از خیابان‌های مجاور و جایگزین جهت تردد استفاده کنند.
 
وی در پایان از هیئت‌های مذهبی خواست به منظور ایمنی عزاداران در دسته‌های عزاداری از انتظامات نیز استفاده کنند.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، عاشورا ، تاسوعا
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