رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از اعمال محدودیت ترافیکی تاسوعا و عاشورا در بیرجند خبر داد.

سرهنگ محمد رضا خسروی گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور، افزایش ضریب ایمنی برای عابرین و عزاداران حسینی و جلوگیری از مشکلات ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورا، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی به شرح ذیل اجرا خواهد شد.
مراسم صبح تاسوعا
ممنوعیت توقف و تردد از ساعت ۷ صبح در خیابان منتظری-خیابان حکیم نزاری-خیابان شهید کوشهای و میدان شهدا
مراسم بعداز ظهر تاسوعا
ممنوعیت توقف و تردد از ساعت ۱۶ در خیابان جمهوری حدفاصل میدان امام (ره) تا میدان امام حسین (ع) و بالعکس
مراسم شب عاشورا
(الف) - ممنوعیت تردد در کلیه مسیرهای منتهی به دارالشفای حضرت فاطمه زهرا (س) -شامل: خیابان جمهوری- سه راهی اسدی- میدان طالقانی -خیابان شهید مطهری وکوچههای منتهی به دارالشفاء- کوچه انقلاب ۶ (مطهری ۹ کوچه مسجدآیتی)
(ب) -توقف وسایل نقلیه در خیابان شهید مطهری از ساعت ۱۸ ممنوع خواهد بود.
مراسم روز عاشورا
۱- میدان شهدا-خیابان منتظری
۲- خیابان طالقانی – کوچه طالقانی ۹ (کوچه بیمارستان)
۳- چهارراه انقلاب- خیابان انقلاب-میدان امام حسین (ع)
۴- میدان امام ره– خیابان جمهوری تا میدان امام حسین (ع)
۵- خیابان مطهری –سه راهی اسدی
۶- خیابان موسی بن جعفر-بلوار حضرت ابوالفضل (ع)
ممنوعیت تردد و توقف وسایل نقلیه خواهند داشت ضمن اینکه بلوار پیامبر اعظم (ص) و پارکینگهای حاشیهای بهشت متقین سرتاسر محل پارک خودروها خواهد بود.
سرهنگ خسروی افزود: به شهروندان توصیه میشود در زمان اعمال محدودیتهای ترافیکی از خیابانهای مجاور و جایگزین جهت تردد استفاده کنند.
وی در پایان از هیئتهای مذهبی خواست به منظور ایمنی عزاداران در دستههای عزاداری از انتظامات نیز استفاده کنند.