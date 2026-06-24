باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ایمنی راهها و کیفیت زیرساختهای حملونقل از مهمترین شاخصهای توسعه و رفاه عمومی در هر منطقه به شمار میرود. جادههای شهری و بینشهری نه تنها نقش حیاتی در جابهجایی شهروندان و رونق فعالیتهای اقتصادی دارند، بلکه مستقیماً با جان و مال مردم در ارتباط هستند. از این رو هرگونه نقص، فرسودگی یا آسیبدیدگی در این مسیرها میتواند زمینهساز خسارات مالی و حتی حوادث جبرانناپذیر شود.
در همین راستا، بازدید اخیر دادستان عمومی و انقلاب ایذه از مسیرهای ورودی و کمربندی این شهر را میتوان اقدامی مهم در جهت صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای ایمنی تردد دانست. صادق دقیقیان در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی وضعیت جادهها، دستور لازم برای بهسازی و تعمیر نقاط آسیبدیده را صادر کرد و برای اجرای این اقدامات نیز ضربالاجل یکماهه تعیین شد.
واقعیت آن است که خرابی آسفالت، وجود چالهها و فرسودگی برخی مسیرهای ارتباطی، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به مالکان خودروها، احتمال وقوع تصادفات و بروز حوادث رانندگی را افزایش میدهد. بسیاری از خسارات وارده به وسایل نقلیه و حتی بخشی از سوانح جادهای، ریشه در ضعف نگهداری و تأخیر در ترمیم زیرساختهای حملونقل دارد. از این منظر، ورود دستگاه قضایی به موضوع را باید نشانهای از توجه به مطالبات عمومی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای الزام دستگاههای مسئول به انجام وظایف خود دانست.
دادستان ایذه نیز با تأکید بر اینکه نقاط آسیبدیده جادهها میتواند یکی از عوامل بروز حوادث باشد، از پیگیری مستمر این موضوع خبر داده است. این رویکرد بیانگر آن است که دستگاه قضایی تنها به رسیدگی به پروندههای قضایی محدود نمیشود، بلکه در حوزه پیشگیری از آسیبها و دفاع از حقوق عمومی نیز نقش فعالی ایفا میکند.
در سالهای اخیر، مفهوم «حقوق عامه» جایگاه ویژهای در سیاستهای تحولی قوه قضائیه پیدا کرده است. نظارت بر کیفیت خدمات عمومی، حفاظت از محیط زیست، پیگیری مسائل ایمنی و مطالبهگری از دستگاههای اجرایی از جمله مصادیق این رویکرد محسوب میشود.
به گفته دادستان ایذه، پیگیری و نظارت بر موضوعات کلان مرتبط با حقوق عامه یکی از برنامههای عملیاتی طرح تحول قوه قضائیه است و این نگاه در برنامههای دادسرای ایذه نیز دنبال میشود.
آنچه در این میان اهمیت دارد، تحقق عملی دستورات صادر شده و نظارت بر اجرای کامل آنها در مهلت تعیینشده است. شهروندان انتظار دارند مشکلات موجود در مسیرهای ورودی و کمربندی ایذه در زمان مقرر برطرف شود و نتایج این بازدید میدانی در بهبود شرایط تردد و کاهش مخاطرات جادهای نمود پیدا کند. بدون تردید، همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، متولیان راه و نهادهای نظارتی میتواند نقش مؤثری در تسریع روند بهسازی و ارتقای ایمنی این مسیرها داشته باشد.
در نهایت، اقدام دادستانی ایذه را میتوان نمونهای از توجه به مطالبات عمومی و تلاش برای پیشگیری از خسارات و حوادث احتمالی دانست؛ اقدامی که در صورت تداوم نظارت و اجرای دقیق مصوبات، میتواند به افزایش رضایت عمومی، ارتقای ایمنی جادهها و تقویت اعتماد شهروندان به سازوکارهای نظارتی و اجرایی منجر شود.