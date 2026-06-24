باشگاه خبرنگاران جوان - ایام محرم برای بسیاری از مردم با حضور در مراسم عزاداری، ایستادنهای طولانی، رفتوآمد زیاد و استفاده از غذاهای نذری همراه است. همین شرایط باعث میشود توجه به بهداشت فردی و مراقبت از بدن اهمیت بیشتری پیدا کند. در چنین روزهایی، رعایت چند رفتار ساده میتواند از بروز خستگی، گرمازدگی و مشکلات گوارشی پیشگیری کند.
نخستین نکته، نوشیدن آب کافی در طول روز است. وقتی فرد ساعتهای زیادی در فضای باز یا میان جمعیت میماند، بدن آب بیشتری از دست میدهد. کمآبی میتواند باعث سردرد، ضعف، بیحالی و کاهش تمرکز شود. به همین دلیل، بهتر است آب بهصورت منظم و در فاصلههای کوتاه مصرف شود، نه فقط زمانی که تشنگی شدید احساس میشود.
از سوی دیگر، غذاهای نذری اگرچه بخشی از سنتهای زیبای این ایام هستند، اما بهتر است با دقت بیشتری مصرف شوند. غذاهای خیلی چرب، سرخکردنی و سنگین ممکن است هضم را دشوار کنند و احساس رخوت یا ناراحتی معده بهوجود آورند. انتخاب غذای سادهتر و خوردن مقدار متعادل، به بدن کمک میکند فشار کمتری را تحمل کند.
شستن دستها پیش از غذا خوردن، یکی از مهمترین اصول بهداشت فردی است. در تجمعهای مذهبی، دستها با سطوح مختلف تماس پیدا میکنند و احتمال انتقال آلودگی بیشتر میشود. استفاده از آب و صابون، بهویژه قبل از صرف غذا، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای گوارشی دارد.
اگر آب و صابون در دسترس نبود، استفاده از محلولهای ضدعفونیکننده میتواند تا حدی مفید باشد، اما جای شستوشوی کامل دست را نمیگیرد. این موضوع بهخصوص برای کودکان، سالمندان و افرادی که بیماری زمینهای دارند، اهمیت بیشتری دارد. رعایت همین نکته ساده میتواند از بسیاری از مشکلات پیشگیری کند.
توجه به زمان و شیوه نگهداری غذا نیز بسیار مهم است. غذاهایی که برای مدت طولانی در هوای گرم باقی میمانند، بیشتر در معرض فساد قرار میگیرند. طبق توصیههای معتبر بهداشتی، غذا باید در شرایط مناسب نگهداری شود و از مصرف خوراکیهایی که بوی نامطبوع، ظاهر غیرعادی یا ماندگاری مشکوک دارند، پرهیز شود.
در مراسمی که حجم زیادی از غذا توزیع میشود، سرعت پخت و توزیع بالا گاهی باعث بیتوجهی به اصول بهداشتی میشود. به همین دلیل، بهتر است از مصرف غذاهایی که در ظروف نامناسب، بدون پوشش یا در محیطهای آلوده قرار گرفتهاند، خودداری شود. این موضوع در مورد سالاد، لبنیات، گوشت و خوراکهای گرم بیشتر اهمیت دارد.
گرمای هوا هم در این روزها میتواند مشکلساز باشد. ایستادن طولانی زیر آفتاب، بهخصوص در ساعات میانی روز، خطر گرمازدگی را افزایش میدهد. نشانههایی مثل سرگیجه، تهوع، ضعف، تپش قلب و تعریق زیاد میتواند هشداردهنده باشد. در چنین شرایطی، رفتن به سایه، نوشیدن آب و استراحت کوتاه ضروری است.
استراحت کافی، بخشی از مراقبت از سلامت در این روزهاست. بسیاری از افراد برای شرکت در چند مراسم پشت سر هم، زمان زیادی را بدون نشستن یا توقف میگذرانند. این کار، بهویژه برای سالمندان و افرادی که مشکل فشار خون، دیابت یا بیماری قلبی دارند، میتواند خستهکننده و حتی خطرناک باشد. بهتر است در میان برنامهها، زمانی برای نشستن و آرام شدن بدن در نظر گرفته شود.
مصرف منظم داروها نیز نباید فراموش شود. بعضی افراد به دلیل مشغله زیاد یا تغییر برنامه روزانه، نوبت داروی خود را عقب میاندازند یا فراموش میکنند. این مسئله برای بیماران مزمن میتواند مشکلساز باشد. همراه داشتن دارو، تنظیم یادآور و رعایت ساعت مصرف، از کارهای ساده اما مهم در این ایام است.
در مورد افرادی که داروهای خاص مصرف میکنند، احتیاط بیشتری لازم است. برخی داروها ممکن است در گرما یا همراه با کمآبی اثر متفاوتی داشته باشند. بنابراین بیماران باید برنامه درمانی خود را طبق توصیه پزشک ادامه دهند و در صورت نیاز، پیش از حضور در مراسم طولانی، درباره زمان مصرف دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنند.
غذای نذری اگر با رعایت اصول بهداشتی تهیه و توزیع شود، میتواند غذای سالمی باشد. اما دریافت غذا در حجم زیاد و خوردن سریع آن، گاهی موجب پرخوری یا ناراحتی معده میشود. بهتر است وعدههای غذایی با فاصله مناسب و به اندازه مصرف شوند تا بدن فرصت هضم کافی داشته باشد.
رعایت بهداشت در این روزها فقط به فرد مربوط نمیشود، بلکه به سلامت جمعی هم کمک میکند. وقتی افراد دستهای خود را میشویند، غذای سالمتر انتخاب میکنند و در صورت بیماری از تماس نزدیک غیرضروری پرهیز میکنند، احتمال انتقال بیماری در جمع کاهش مییابد. این موضوع در تجمعهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا میکند.
همچنین توجه به علائم بدن، یک اصل مهم دیگر است. بیحالی شدید، درد معده، تب، استفراغ یا اسهال نباید نادیده گرفته شود. اگر این علائم ادامه پیدا کرد، مراجعه به پزشک ضروری است. در روزهای شلوغ عزاداری، بعضی افراد علائم را جدی نمیگیرند و همین تأخیر، مشکل را بیشتر میکند.
در مجموع، محرم و بهویژه تاسوعا و عاشورا، روزهایی سرشار از معنا و همبستگی اجتماعی هستند. اگر در کنار حضور در مراسم، به آب کافی، غذای سالم، شستن دستها، مصرف منظم دارو، استراحت و دوری از گرمای شدید توجه کنیم، میتوانیم این روزها را با آرامش و سلامت بیشتری پشت سر بگذاریم.
منبع: ایرنا