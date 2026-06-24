باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در مراسم معنوی تاسوعای حسینی، عزاداران حسینی خرم آبادی با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی، ارادت و عشق خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش به نمایش گذاشتند. فضای خیابان انقلاب در تاسوعای حسینی مملو از شور و شعور حسینی بود و مردم با حضور پررنگ خود بار دیگر بر تداوم فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری تأکید کردند.

تاسوعای حسینی یادآور رشادت‌ها و وفاداری حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یاران وفادار امام حسین (ع) است؛ روزی که هر ساله با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) در نقاط مختلف کشور گرامی داشته می‌شود.