کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با درخواست تاسیس احزاب «حزب اسلامی زنان فرهنگی» در گستره جغرافیایی استان تهران و «جمعیت اسلامی مهر خاور» استان خراسان رضوی موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال جاری با ۱۲ مصوبه برگزار شد، در این جلسه با درخواست تاسیس احزاب حزب اسلامی زنان فرهنگی در گستره جغرافیایی استان تهران و جمعیت اسلامی مهر خاور استان خراسان رضوی موافقت شد.

موافقت با صدور پروانه فعالیت حزب توسعه پایدار ایران استان تهران، مصوبه دیگر جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود.

در این جلسه همچنین با تاسیس ۹ شعبه استانی احزاب ملی شامل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی استان خوزستان، جامعه اسلامی فرهنگیان استان خوزستان، جامعه اسلامی مهندسین استان خوزستان، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی استان خوزستان، حزب پیشرو اصلاحات استان ایلام، حزب همدلی مردم تحول خواه استان ایلام، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی استان ایلام، جمعیت یاران انقلاب اسلامی استان همدان، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی استان همدان موافقت شد.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: کمیسیون ماده 10 ، تشکیل حزب
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۷:۰۶ ۰۳ تير ۱۴۰۵
ما همه جور حزب فانتزی داریم،ولی یک حزب قرص و محکم کارگری نداریم ولی کشورهای کافری مثل انگلیس دارن
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