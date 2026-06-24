باشگاه خبرنگاران جوان - در ابتدای این نشست، پیرحسین کولیوند با تشکر از ابراز همدردی موسسه «مرسی مالیزیا» با جمعیت هلال‌احمر ایران در پی حوادث جنگ تحمیلی سوم و ایجاد هم‌افزایی در امور بشردوستانه، به ارائه گزارشی از خدمات جمعیت هلال‌احمر ایران در طول جنگ تحمیلی سوم پرداخت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه این نهاد بشردوستانه اکنون ۶ میلیون داوطلب دارد، افزود: از این تعداد، ۱۱۰ هزار نفر نیروی آموزش‌دیده داوطلب برای تیم‌های واکنش سریع هستند و در جنگ تحمیلی سوم، فقط ۲۸ هزار نفر از این نیرو‌های آماده به کارگیری شدند و بقیه به صورت ذخیره و آماده بودند.

وی با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی سوم، هلال‌احمر ۶ هزار و ۳ ماموریت انجام داد که هر ماموریت از یک تا ۲۵ روز زمان می‌برد، ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر توانستند ۷ هزار و ۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دهند، ۱۰ هزار مصدوم به صورت سرپایی درمان و همه شهدا نیز تفحص شدند.

کولیوند همچنین به آمار خسارات به مناطق غیرنظامی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غیرنظامی هدف قرار گرفت که از این تعداد ۱۲۳ هزار و ۶۴۷ واحد مسکونی و ۲۴ هزار و ۴۵۰ واحد تجاری بودند. ۳۵۰ مرکز درمانی، بهداشتی و اورژانس، همچنین ۵۶ مرکز هلال‌احمر هدف حملات قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به فعالیت سامانه ۴۰۳۰ در جنگ تحمیلی سوم نیز پرداخت و افزود: در این سامانه که با هدف ارایه خدمات روانشناسی و بالا بردن تاب‌آوری در شرایط بحران ایجاد شده است، ۲ هزار و ۳۸۸ مشاور داوطلب و متخصص به ۲۰۵ هزار و ۵۸ تماس پاسخ دادند و مدت زمان مشاوره ارائه شده در این سامانه به ۹۷۹ هزار و ۹۶۹ دقیقه رسید.

کولیوند با اشاره به مستندسازی نقض حقوق بشردوستانه در جنگ تحمیلی سوم، گفت: معاونت امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر در این زمینه ۳۵ مکاتبه با نهاد‌های بین‌المللی انجام داد.

کولیوند با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم، ادامه داد: در این جنگ ۱۸ کشور و نهاد بین‌المللی محموله‌های بشردوستانه به کشورمان اهدا کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به فعالیت تیم‌های سحر (حمایت روانی و اجتماعی)، اشاره کرد و گفت: در جنگ اخیر، ۴۵۰ تیم در ۲ هزار و ۴۲۱ محل آسیب‌دیده حضور فعال داشتند که به ۲۴۲ هزار و ۱۰۰ نفر خدمات‌رسانی کردند.

وی به فعالیت‌های آموزشی این نهاد مردمی در جنگ تحمیلی سوم نیز پرداخت و افزود: در بخش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مجازی حدود ۸ میلیون مخاطب داشته‌ایم و تقریبا ۳ میلیون نفر از آموزش چهره‌به‌چهره در میادین، مساجد و مسیر‌های پرتردد بهره‌مند شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به خدمات درمانی و توانبخشی این نهاد مردمی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: تعداد نسخه‌های تحویل داده شده به مردم به رقم ۳۴۰ هزار و ۹۲۶ عدد رسید و در برخی موارد دارو به در منزل افراد فرستاده می‌شد.

در ادامه این نشست، احمد فیضل رئیس موسسه غیردولتی مرسی مالیزیا نیز با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه این نهاد در غزه، لبنان، سوریه، افغانستان، پاکستان و سایر کشور‌های غرب آسیا، مهم‌ترین هدف از سفر به ایران را نشان دادن همبستگی میان مردم مالزی و ایران و اعلام آمادگی برای هم‌افزایی و انتقال تجربیات در زمینه فعالیت‌های بشردوستانه به ویژه در حوزه خدمات بهداشتی دانست.

وی با اشاره به آمادگی این موسسه در زمینه ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و انجام فعالیت‌های درمانی در لبنان، افزود: ما در این زمینه به دنبال همکاران محلی و بین‌المللی مانند هلال‌احمر هستیم.

اعضای این سازمان مردم‌نهاد غیردولتی از مناطق آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم نیز بازدید خواهند کرد.