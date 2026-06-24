باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند روز چهارشنبه در نشست ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر تمام موارد نقض حقوق بشردوستانه را احصا و مستندسازی کرد و این اسناد بهصورت روزانه برای دادستان دیوان کیفری بینالمللی، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر ارسال شد.
وی افزود: در مجموع ۳۵ سند در این زمینه تهیه و به مراجع بینالمللی ارائه شده است. این اسناد شامل تخریب منازل مسکونی، واحدهای تجاری، دانشگاهها، مدارس، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، ساختمانهای هلالاحمر، فرودگاهها، زیرساختها، پلها، مخازن سوخت، آمبولانسها، خودروهای امدادی و بالگردهایی است که به گفته وی بهصورت مستقیم هدف حملات قرار گرفتهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انعکاس جنایات و آسیبهای انسانی به افکار عمومی جهان، گفت: بر همین اساس تلاش شد تمامی وقایع بهصورت لحظهای ثبت، مستندسازی و پیگیری شود و نیروهای امدادی علاوه بر انجام مأموریتهای امدادرسانی، مسئولیت ثبت تصاویر و مستندات را نیز بر عهده داشتند.
کولیوند ادامه داد: تمامی مستندات بر اساس قوانین و مقررات بینالمللی تطبیق داده و به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تهیه شده است. این اسناد علاوه بر نسخه مکتوب، در قالب فیلم و تصاویر نیز برای نهادهای بینالمللی ارسال شدهاند.
وی با اشاره به نشستهای اخیر خود با نمایندگان سازمان ملل و مسئولان جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر کشورهای مختلف گفت: در این نشستها نمونههای متعددی از خسارات وارده به زیرساختهای غیرنظامی و مراکز خدماتی ارائه شد و آثار انسانی و اجتماعی این حملات برای حاضران تشریح شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: در این جلسات تصاویر و مستندات مربوط به آسیبدیدگی مراکز غیرنظامی، شهدا و مجروحان، بهویژه کودکان، ارائه شد و حاضران نسبت به ابعاد انسانی این وقایع واکنش نشان دادند.
کولیوند همچنین با اشاره به عملیات امداد و نجات در مناطق آسیبدیده اظهار کرد: نیروهای امدادی هلالاحمر موفق شدند هزاران نفر را از زیر آوار نجات دهند که همگی از شهروندان غیرنظامی بودند.
وی درباره نتایج رایزنیهای بینالمللی انجامشده گفت: در نشستهای اخیر، نمایندگان حاضر ضمن قدردانی از عملکرد جمعیت هلالاحمر ایران، این جمعیت را از توانمندترین جمعیتهای ملی جهان توصیف کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر اضافه کرد: به گفته وی، برخی از شرکتکنندگان در این نشستها اقدامات صورتگرفته علیه اهداف غیرنظامی را مصداق جنایت جنگی دانسته و بر ضرورت پیگیری حقوقی موضوع در مجامع بینالمللی تأکید کردند.
کولیوند اظهار داشت: همچنین اسناد ارائهشده از سوی جمعیت هلالاحمر مورد تأیید حاضران قرار گرفت و مقرر شد برخی نهادهای بینالمللی نیز گزارشها و مکاتبات خود را برای پیگیری موضوع به مراجع ذیصلاح ارسال کنند.