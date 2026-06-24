فرمانده انتظامی کشور در پیامی ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی، این ایام را فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام سردار احمدرضا رادان آمده است: تاسوعا و عاشورا، فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است؛ آن‌گاه که خون بر شمشیر پیروز شد و حقیقت، تا ابد بر بلندای تاریخ درخشید.

در این پیام تاکید شده، فرزندان این مرز و بوم در سنگر امنیت، با تأسی به مکتب جاودان هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة، پاسداری از آرامش و عزت ایران اسلامی را عهدی حسینی می‌دانند و تا پای جان بر این پیمان، استوار خواهند ماند.

سردار رادان تاکید کرده، با قلبی آکنده از اندوهی جانکاه، فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و هم زمانی آن با ایام شهادت رهبر شهید امت (قدس سره الشریف) را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.