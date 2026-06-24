باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن شب تاسوعای حسینی، شهر دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی غرق در ماتم و عزا شد و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) با برپایی آیین‌های سنتی به سوگواری پرداختند. در این شب که به نام مبارک سقای دشت کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع) مزین است، هیئات عزاداری دیزج‌دیز با حضور پرشور خود، آیین سنتی و حماسی «شاه‌گویان عباس» را برگزار کردند. عزاداران حسینی با تشکیل دسته‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی، با عبور از معابر اصلی شهر، ارادت خالصانه خود را به مقام شامخ قمر بنی‌هاشم (ع) ابراز داشتند.

در این مراسم، مداحان اهل بیت با مدیحه‌سرایی و نوحه‌خوانی در رثای دلاوری‌ها و وفاداری حضرت عباس (ع)، فضای شهر را آکنده از عطر معنویت و حزن و اندوه کردند. حضور پرشور نسل‌های مختلف، به‌ویژه جوانان و نوجوانان در کنار پیرغلامان حسینی، جلوه‌ای از تداوم فرهنگ عاشورایی در میان اهالی دیزج‌دیز بود. مراسم عزاداری امسال نیز همچون سال‌های گذشته با رعایت سنت‌های بومی منطقه و با هدف زنده نگاه داشتن پیام آزادگی و ایثار واقعه کربلا برگزار شد و تا پاسی از شب ادامه داشت.

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منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

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