باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون از ثبت رکوردی جدید در تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه حرارتی بیستون خبر داد و گفت: این نیروگاه در خردادماه سال جاری با تولید ۴۴۷ میلیون و ۴۷۲ هزار کیلووات ساعت برق و تحقق بیش از ۹۸ درصد توان قابل تولید، رکورد یک دهه اخیر خود را شکست.
امیر براندیشه روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور، نیروگاه بخار بیستون با بهرهگیری حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی و آمادگی کامل تجهیزات، موفق شد عملکردی کمنظیر را در تولید انرژی به ثبت برساند.
وی افزود: در خردادماه امسال مجموع تولید انرژی الکتریکی این نیروگاه به ۴۴۷ میلیون و ۴۷۲ هزار کیلووات ساعت رسید که از این میزان، ۴۱۱ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۴۸۰ کیلووات ساعت به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون با اشاره به رشد تولید نسبت به دورههای گذشته گفت: میزان تولید برق در خردادماه امسال نسبت به ماه قبل بیش از یک درصد افزایش داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز رشد چشمگیر ۶۲ درصدی را نشان میدهد.
براندیشه ادامه داد: بررسی عملکرد نیروگاه در یک دهه اخیر بیانگر آن است که تولید برق در خردادماه سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۳۹۵ نیز حدود ۵۴.۷ درصد افزایش یافته که این موضوع نشاندهنده ثبت یکی از موفقترین دورههای بهرهبرداری نیروگاه در سالهای اخیر است.
وی این موفقیت را حاصل برنامهریزی دقیق، آمادگی مستمر کارکنان، انجام بهموقع تعمیرات و بهرهبرداری بهینه از واحدهای نیروگاهی دانست و گفت: پایداری تولید در نیروگاه بیستون نقش مهمی در تأمین برق مطمئن و پایدار شبکه سراسری بهویژه در روزهای گرم سال ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون همچنین به عملکرد نیروگاه گازی اسلامآباد غرب اشاره کرد و افزود: با پیوستن واحد سوم این نیروگاه به مدار تولید، میزان تولید انرژی در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافت.
براندیشه گفت: نیروگاه گازی اسلامآباد غرب در این مدت ۵۲ میلیون و ۸۳۳ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید کرد که از این میزان، ۵۲ میلیون و ۱۶۰ هزار کیلووات ساعت به شبکه سراسری برق کشور تحویل شد.
وی تأکید کرد: کارکنان صنعت برق استان با تلاش شبانهروزی و بهرهگیری از دانش فنی و تخصصی خود، در مسیر تأمین برق پایدار و عبور موفق از پیک مصرف تابستان گام برمیدارند و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.