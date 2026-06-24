باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشی که توسط وب‌سایت «زمان اسرائیل» منتشر شده است، فاش کرد که موج جنگ‌هایی که رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در جبهه‌های غزه، لبنان، سوریه و ایران آغاز کرده است، «به پرهزینه‌ترین کارزار نظامی در تاریخ آن تبدیل شده است».

این گزارش نشان می‌دهد که کل هزینه جنگ تقریبا به ۶۸۳ میلیارد شِکِل (۲۲۸ میلیارد دلار) رسیده است که شامل هزینه‌های مستقیم کابینه، زیان‌های اقتصادی و کمک‌های نظامی آمریکا می‌شود.

بر اساس تحلیلی مبتنی بر داده‌های بانک رژیم تروریستی اسرائیل، هزینه مستقیم جنگ تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵۲ میلیارد شِکِل (۱۱۷ میلیارد دلار) بوده است، و با در نظر گرفتن عملیات نظامی در طول سال ۲۰۲۶، از جمله رویارویی با ایران، این هزینه به حدود ۴۰۵ میلیارد شِکِل (۱۳۵ میلیارد دلار) افزایش می‌یابد.

این هزینه‌ها شامل تقریبا ۲۴۳ میلیارد شِکِل (۸۲ میلیارد دلار) اختصاص داده شده به نهاد‌های نظامی و امنیتی، ۳۳ میلیارد شِکِل (۱۱ میلیارد دلار) برای جبران خسارت از صندوق خسارات و مالیات بر دارایی، علاوه بر ۵۷ میلیارد شِکِل (۲۰ میلیارد دلار) برای هزینه‌های مختلف غیرنظامی و ۱۹ میلیارد شِکِل (۶.۴ میلیارد دلار) بهره ناشی از افزایش بدهی عمومی است.

در این گزارش اشاره شده است که این ارقام شامل کمک‌های نظامی گسترده آمریکا که رژیم تروریستی اسرائیل در طول جنگ دریافت کرد، نمی‌شود؛ این کمک‌ها به حدود ۲۶ میلیارد دلار یا حدود ۷۸ میلیارد شِکِل، به شکل سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی و پشتیبانی لجستیکی می‌رسید.

طبق برآوردها، هزینه‌های هنگفت داخلی شامل تامین مالی عملیات نظامی، خرید مهمات و موشک‌های رهگیر، بهره‌برداری از نیروی هوایی و نگهداری تجهیزات نظامی، علاوه بر تأمین مالی «بزرگترین همگرایی نیرو‌های ذخیره در تاریخ اسرائیل» بوده است.

در این زمینه، تنها در طول سال ۲۰۲۴، تقریبا ۳۷ میلیارد شِکِل (۱۲.۳ میلیارد دلار) صرف پرداخت حقوق، مزایا و مستمری به سربازان ذخیره‌ای شد که برای مدت طولانی به خدمت فراخوانده شده بودند.

کابینه رژیم تروریستی اسرائیل همچنین میلیارد‌ها شِکِل برای جبران خسارت شرکت‌ها و افراد آسیب‌دیده از جنگ، تأمین بودجه تخلیه ساکنان از مناطق مرزی در شمال و جنوب، بازسازی شهرک‌های آسیب‌دیده و ارائه مراقبت‌های بهداشتی و روانی به مجروحان و آسیب‌دیدگان اختصاص داد.

تخمین زده می‌شود که بار مالی جنگ معادل حدود ۴۰ هزار شِکِل (۱۳۳۰۰ دلار) برای هر شهرک‌نشین صهیونیست یا حدود ۱۵۰ هزار شِکِل (۵۰۶۰۰ دلار) برای هر خانواده متوسط ​​باشد.

در مورد افراد پردرآمد که بیشترین بار مالیات را متحمل می‌شوند، سهم اضافی آنها حدود ۱۶۰ هزار شِکِل (۵۳ هزار دلار) به ازای هر نفر تخمین زده می‌شود.

در جبهه اقتصادی گسترده‌تر، بانک رژیم تروریستی اسرائیل ضرر تجمعی تولید ناخالص داخلی بین اکتبر ۲۰۲۳ و پایان ۲۰۲۵ را حدود ۱۷۷ میلیارد شِکِل (۶۰ میلیارد دلار) تخمین زد که در نتیجه کندی فعالیت اقتصادی و کاهش تولید در مقایسه با سطوح مورد انتظار قبل از جنگ است.

با در نظر گرفتن خسارات اقتصادی ناشی از درگیری‌ها در طول سال ۲۰۲۶، از جمله جنگ با ایران، ضرر تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰۰ میلیارد شِکِل (۶۷ میلیارد دلار) تخمین زده می‌شود، در حالی که پیش‌بینی می‌شود با ادامه پیامد‌های امنیتی و نظامی، ضرر‌های اقتصادی همچنان افزایش یابد.

این گزارش نتیجه گرفت که پیامد‌های این جنگ از طریق افزایش بدهی عمومی، افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های خدمات عمومی و زیرساخت‌ها برای سال‌های متمادی ادامه خواهد داشت و «جنگ شمشیر‌های آهنین» را به فرسایشی‌ترین رویداد نظامی برای اقتصاد رژیم تروریستی اسرائیل از زمان تأسیس این نهاد تبدیل می‌کند.

منبع: المیادین