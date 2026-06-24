روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران  در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: 

مسافران گرامی خطوط هوایی، با توجه به اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص برنامه مدیریت ترافیک هوایی همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه‌های تحت نظر این شرکت را به شرح زیر به اطلاع شما می‌رساند تا در برنامه‌ریزی‌های سفر خود لحاظ فرمایید:

فرودگاه مهرآباد تهران:

۱۲ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

۱۳ و ۱۴ تیرماه: فعالیت با ظرفیت محدود در پذیرش مسافران.

۱۵ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

۱۶ و ۱۷ تیرماه: پذیرش و جابه‌جایی مسافران با محدودیت‌های عملیاتی.

فرودگاه مشهد:

۱۷ تیرماه: اعمال محدودیت‌های عملیاتی در پذیرش و اعزام.

۱۸ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

سایر محدودیت‌ها:

در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ تیرماه، محدودیت‌های پروازی در محدوده استان قم نیز برقرار خواهد بود.

از مسافران محترم خواهشمند است پیش از اعزام به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق شرکت‌های هواپیمایی یا اطلاعات پرواز فرودگاه استعلام نمایند.

برچسب ها: محدودیت پرواز ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
محدودیت سفر به عراق برای اتباع افغانستان و پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
همتی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
در هیچ کالایی گران‌فروشی نداریم/ با واردات برنج خارجی بازار به ثبات می‌رسد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
آخرین اخبار
کریدور‌های سبز به زودی راه‌اندازی می‌شود
بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای شمالی
محدودیتی در خرید حمایتی مرغ نداریم
پرداخت ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
در هیچ کالایی گران‌فروشی نداریم/ با واردات برنج خارجی بازار به ثبات می‌رسد
همتی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت
مصرف ماهانه ۶۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
وزیر نفت عازم هند شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند
رفع کامل اختلال کارت‌های بانک تجارت
تشریح جزئیات اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی
ورود موج جدید بارشی از سمت شمال غرب کشور
آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی/ بارش باران در تعدادی از محورهای مازندران