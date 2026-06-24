باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد:
مسافران گرامی خطوط هوایی، با توجه به اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص برنامه مدیریت ترافیک هوایی همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران محدودیتهای عملیاتی فرودگاههای تحت نظر این شرکت را به شرح زیر به اطلاع شما میرساند تا در برنامهریزیهای سفر خود لحاظ فرمایید:
فرودگاه مهرآباد تهران:
۱۲ تیرماه: عدم پذیرش و جابهجایی مسافر (توقف کامل پروازها).
۱۳ و ۱۴ تیرماه: فعالیت با ظرفیت محدود در پذیرش مسافران.
۱۵ تیرماه: عدم پذیرش و جابهجایی مسافر (توقف کامل پروازها).
۱۶ و ۱۷ تیرماه: پذیرش و جابهجایی مسافران با محدودیتهای عملیاتی.
فرودگاه مشهد:
۱۷ تیرماه: اعمال محدودیتهای عملیاتی در پذیرش و اعزام.
۱۸ تیرماه: عدم پذیرش و جابهجایی مسافر (توقف کامل پروازها).
سایر محدودیتها:
در تاریخهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه، محدودیتهای پروازی در محدوده استان قم نیز برقرار خواهد بود.
از مسافران محترم خواهشمند است پیش از اعزام به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق شرکتهای هواپیمایی یا اطلاعات پرواز فرودگاه استعلام نمایند.