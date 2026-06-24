فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۸۳۸ کیلو تریاک در عملیات پلیس سه شهرستان حوزه جنوب استان کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار جلیل موقوفه ئی گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر کهنوج بر اساس اقدامات اطلاعاتی پلیس یکی از استان‌های شمالی کشور از ورود یک محموله سنگین مواد مخدر به حوزه جنوب استان کرمان مطلع و با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مرکز استان و چند شهرستان همجوار وارد عمل شدند.

وی افزود: بدین منظور تیم‌های عملیات پلیس با ردزنی‌های تخصصی، آخرین محل تردد خودروی حامل مواد را در محدوده یکی از مناطق روستایی دوردست حوزه کهنوج و رودبارجنوب شناسایی و با استقرار چند تیم در مسیر‌های احتمالی، سد راه این خودرو شدند.

 فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: طی این عملیات که با چندین کیلومتر تعقیب و مراقبت و تیراندازی سرنشینان این خودرو به سمت ماموران و آتش پرحجم  ماموران همراه بود، خودروی حامل مواد متوقف و از آن ۸۳۸ کیلوگرم تریاک کشف شد که عملیات پاکسازی منطقه برای دستگیری متهمان در حال انجام است.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: کشف موادمخدر ، دستگیری متهم
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