باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاکنژاد به منظور شرکت در یازدهمین نشست وزیران انرژی بریکس در هند، صبح امروز (سوم تیر) راهی این کشور شد.
بررسی دستاوردها و ابتکارات اعضای گروه بریکس در مسیر توسعه پایدار بخش انرژی و بحث و تبادلنظر درباره ظرفیتهای همکاری در چارچوب گروه بریکس از محورهای اصلی برگزاری نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس در هند خواهد بود.
وزیر نفت در جریان این سفر با هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت و گاز طبیعی هند برای گفتوگو درباره ظرفیتهای همکاری تهران و دهلینو در بخشهای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دیدار خواهد کرد.
تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر حداکثرسازی همکاری با هند و توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی است.
ملاقات و گفتوگوهای دوجانبه با شماری از وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو گروه بریکس از دیگر برنامههای وزیر نفت در این سفر خواهد بود.
گروه بریکس، ۱۱ بازار نوظهور و کشورهای در حال توسعه بزرگ جهان شامل برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی را گردهم آورده است.
پایگاه اطلاعرسانی رسمی بریکس ۲۰۲۶ نشان میدهد که چگونه دستور کار بریکس از تمرکز اولیه بر مسائل اقتصادی مورد توجه مشترک، بهطور قابل توجهی توسعه یافته و حول سه ستون اصلی سیاسی و امنیتی، اقتصادی و مالی و فرهنگی و همکاریهای مردمی ساختار یافته است.
همکاری گروه بریکس همچنان دامنه خود را در طیف وسیعی از مسائل جهانی، از جمله مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و انرژی، وضع اقتصادی و مالی بینالمللی، ارتباطات از راه دور، کشاورزی، کار و اشتغال، معماری مالی بینالمللی، تجارت و سازمان تجارت جهانی گسترش میدهد.
یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو گروه بریکس ۲۵ و ۲۶ ژوئن (چهارم و پنجم تیر) در شهر گوروگرام هند برگزار میشود.
منبع: وزارت نفت